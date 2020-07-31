三大名師推薦潛力股大漲！光洋科漲逾5%、南電2週飆22%　胡毓棠選6檔通通漲

▲三大名師推薦熱門潛力股績效亮眼。（圖／記者郭芳如製圖）

記者陳心怡／台北報導

台股本週大洗三溫暖，行情一度攻上13031點，改寫歷史新高，但又急殺拉回，壓縮本週漲幅剩下2.9％，選股難度也大增。不過，《ETtoday新聞雲》邀請的三位名師，本周一為投資人精心挑選推薦的6檔熱門潛力股，績效表現亮眼，6檔中有4檔上漲，其中一檔光洋科（1785），推薦以來漲幅5.3％，擊敗大盤。

胡毓棠分析師本周一推薦的GIS-KY(6456)和光洋科(1785)，截至今天為止漲幅分別達2.23%、5.32%，選股眼光獨到。若再追蹤他在7/13及7/20推薦的美律（2439）、波若威（3163）、京城銀（2809）、奇鋐（3017），累計至今也全都是上漲的，換句話說，他參加本單元以來推薦的6檔股票，通通都賺錢，相當不容易，其中又以美律累計漲幅12.76%最高，選股功力一流。

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▲三大名師本週一推薦的6檔熱門潛力股，有4檔賺錢，2檔打平，展現選股功力。點圖可放大（圖／記者陳心怡製表）

另一位德信證券產業首席產業分析師林信富，本週一推薦的永冠-KY（1589），累計至今天漲幅2.99％，也是擊敗大盤。另一檔推薦股立積（4968）則是打平做收。

還有一位運達投顧金流大師洪任浚，本周一推薦的超豐（2441），累計至今天漲幅1.94％，也是賺錢的。另一檔推薦股勝一（1773）則是打成平手。

換句話說，如果參考三大名師本週一推薦的6檔股票，至少不會賠錢，還有機會賺到正報酬。

▲三大名師推薦熱門潛力股績效。可點圖放大。（圖／記者陳心怡製圖）

若再檢視其他兩位分析師郭哲榮、林睿閎，先前在7月13日與20日推薦的8檔股票，有4檔賺錢，4檔賠錢，但賺錢的股票，漲幅都大於賠錢的股票，換句話說，如果參考投資，也有賺錢的機會。

其中，林睿閎分析師推薦的南電（8046）和萬潤（6187），從推薦至今分別有22.3%、17.6%的漲幅，是本單元開始以來，漲幅最大的2檔股票，可見他抓飆股的功力。

郭哲榮推薦的金像電（2368），至今漲幅10.4％，也可見他選股有一套。

本單元下周一（8月3日）將持續邀請三大名師，繼續推薦熱門潛力股，提供投資人參考。