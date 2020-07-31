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英國遊客行李被丟光光　車頂傳怪聲⋯驚見2偷渡者躲置物箱

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▲▼兩名移民躲在車頂置物箱內。（圖／截自推特）

▲兩名移民躲在車頂置物箱內。（圖／截自推特）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

一個英國家庭前往法國度假時，發現車頂置物箱擠著2名年輕偷渡者，原本置於箱內的行李全被丟掉。這對英國夫婦驚呼出聲，質問2名非法潛進置物箱的陌生人，2人逃走後，要求旁觀者幫忙報警。而這兩名偷渡者因為未成年，在訊問結束後即被釋放。

一部2分鐘長的片段被上傳推特，可以看到一個英國家庭在法國諾曼第的加油站臨停，聽到車頂有不尋常的聲音，打開後發現竟有2名年輕男子躲在置物箱內。他們立刻跳下車，弄掉像是筆電的物品，不理會車主的質問，往路邊灌木叢走去。

根據法國《本地人》的報導，這2名移民來自非洲厄利垂亞和幾內亞，看到英國車牌，以為可以趁機偷渡到英國去，未料這個英國家庭剛抵達法國渡假。他們為了有足夠的容身空間，將原本置於車廂的財物、行李丟棄。車主家庭對他們的行為感到震驚又憤怒。

受害遊客向警方表示，他們通過歐洲隧道後，在加萊（Calais）住了一晚，推測偷渡者是那時潛入車內的，他們決定控告這2人竊盜。

2人雖立即逃跑，隨後還是被警方逮捕，由於他們年僅16歲，迪耶普（Dieppe）的檢察官簽發了青少年照護令，但當地社福機構拒絕收留，2名偷渡者最終被釋放。

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