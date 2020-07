英國遊客行李被丟光光　車頂傳怪聲⋯驚見2偷渡者躲置物箱

▲兩名移民躲在車頂置物箱內。(圖/截自推特)

實習記者林宣佑/綜合外電報導

一個英國家庭前往法國度假時,發現車頂置物箱擠著2名年輕偷渡者,原本置於箱內的行李全被丟掉。這對英國夫婦驚呼出聲,質問2名非法潛進置物箱的陌生人,2人逃走後,要求旁觀者幫忙報警。而這兩名偷渡者因為未成年,在訊問結束後即被釋放。

一部2分鐘長的片段被上傳推特,可以看到一個英國家庭在法國諾曼第的加油站臨停,聽到車頂有不尋常的聲音,打開後發現竟有2名年輕男子躲在置物箱內。他們立刻跳下車,弄掉像是筆電的物品,不理會車主的質問,往路邊灌木叢走去。

根據法國《本地人》的報導,這2名移民來自非洲厄利垂亞和幾內亞,看到英國車牌,以為可以趁機偷渡到英國去,未料這個英國家庭剛抵達法國渡假。他們為了有足夠的容身空間,將原本置於車廂的財物、行李丟棄。車主家庭對他們的行為感到震驚又憤怒。

受害遊客向警方表示,他們通過歐洲隧道後,在加萊(Calais)住了一晚,推測偷渡者是那時潛入車內的,他們決定控告這2人竊盜。

2人雖立即逃跑,隨後還是被警方逮捕,由於他們年僅16歲,迪耶普(Dieppe)的檢察官簽發了青少年照護令,但當地社福機構拒絕收留,2名偷渡者最終被釋放。

