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李登輝晚年最大心願！培育「台灣和牛」　劉泰英接手完成最後一哩路

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▲▼前總統李登輝。（圖／路透）

▲前總統李登輝。（圖／路透）

記者姚惠茹／綜合報導

前總統李登輝昨（30）晚與世長辭，享耆壽98歲，回顧晚年最大心願便是培育「台灣和牛」，並特別成立「源興居生技公司」，原本預計今年底就可以繁殖第一代「源興牛」，如今最後一哩路則是交由李登輝基金會副董事長劉泰英接手。

李登輝2016年訪問日本石垣島後，對當地石垣牛的風味、生產販售和分級制度讚譽有加，因此決心在台灣培育和牛等級的高端肉牛，並積極規劃引進石垣牛基因，展開培育「台灣和牛」的可行性，成為李登輝晚年最大的心願。

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李登輝多次前往農場視察，發現擎天崗的黑牛保存接近日本「見島牛」的原種基因，因此買下原本養在陽明山擎天崗的19頭黑毛牛，更以自己在三芝的故居「源興居」為名，為牛隻品種取名為「源興牛」，並在2017年成立「源興居生技公司」，負責牛隻配種、研發、畜牧等工作。

李登輝2018年領銜發表「以SNP標記解析台灣牛種、黑毛和種及歐美品種之遺傳性關係」論文，並刊登於日本畜產學界最權威的學術期刊《日本畜產學會報》，希望以創新方式投入農業生技，配種全球罕見的頂級神戶和牛「純種但馬牛」，擴大在台飼養培育。

擁有農業經濟學博士學位的李登輝，對於台灣農業版圖有著完整規劃，而「源興居生技公司」原本預計今年底就可以繁殖第一代「源興牛」，若肉質符合和牛標準便是復育成功，如今「台灣和牛夢」則是交由李登輝基金會副董事長劉泰英接手，來完成最後一哩路。

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