勞長許銘春訪視台積電南科廠　呼籲應防止勞工遇到熱危害

▲勞動部長許銘春於台積電第18廠新建工程工地現場聽取現場施工概況。（圖／勞動部提供）



記者余弦妙／台北報導

勞動部部長許銘春今（31）日前往南部科學園區台積電南科新廠視察營造作業勞工安全與熱危害預防；此外，勞動部職安署現場也與南部科學園區管理局簽署合作備忘錄，以提升職場工作者危害辨識能力，達到跨機關及跨領域合作。

許銘春表示，進入炎夏後職業災害大增，營造工程在施工階段，應落實風險評估及安全衛生管理，強化施工人員進出場管制與承攬商管理，以降低職災發生風險；此外，全臺高溫不斷飆升，近日部分地區陸續出現38度甚至39度以上高溫，勞工在酷熱環境下作業容易引發熱疾病，未來天氣仍將持續晴朗酷熱，務必請雇主依勞動部公告之「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，落實熱危害預防自主管理，並使用「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」，即時查詢工作所在地的熱危害風險等級，迅速推動熱危害預防措施。

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另外，職業安全衛生署署長鄒子廉及科技部南部科學園區管理局林威呈局長，今日在許銘春見證下，共同簽署推動「職業安全衛生多體感延伸實境(XR)防災模擬訓練場域計畫」合作備忘錄。

鄒子廉說明，規劃籌設之多體感延伸實境(XR)防災模擬訓練館是結合擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）和混合實境（MR）三者技術，提供多人共同操作、共同體驗的全新網路影音體驗平台，可達到工作者擬真體感，更能提升危害辨識知能，達到預防職業災害效能。

職安署表示，本合作案借重南部科學園區之科技發展趨勢及管理局的專業管理經驗，將以職業安全衛生訓練為主，並搭配虛實整合多體感體驗設計，導入標準作業程序、職業災害預防與科技學習等重點內容，透過記憶點與完全沈浸感的學習，成為全台灣首座最先進的職業安全衛生多體感延伸實境模擬訓練館​。