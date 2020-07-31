野外露營也會染新冠！30多歲夫婦「不戴口罩」爽玩3天2夜　得知真相崩潰

▲一對30多夫婦前往江原道洪川露營，遭感染新冠肺炎。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近來南韓深受韓綜《兩天一夜》、《孝利家民宿》、《帶輪子的家》等外景實境節目影響，愈來愈多民眾嚮往到野外露營，尤其夏天更是露營的旺季；不過，江原道束草市昨（30）日卻傳出一對30多歲夫婦在參加露營活動後確診新冠肺炎（COVID-19），使南韓防疫當局提心吊膽。

露營大多在空曠的戶外環境，與都市室內相比，感染風險相對較低；如今該露營場感染人數逐漸增加，使得南韓防疫當局更不敢大意。

根據《韓聯社》報導，該對夫婦24日至26日到江原道洪川郡的野營場，與來自京畿道的露營同好會成員（共計18人）進行3天2夜的露營活動；不料過程中接觸到來自京畿道華城市的染疫夫婦，才接著被感染。

根據南韓防疫當局統計，30日共有6名成員感染，然而截至今（31）日中午12時，又有一家3口遭到感染，目前累積共9名患者，換句話說，已超過一半的露營同好會成員受感染。

根據疫調結果，參與該露營同好會的6個家庭雖各自使用自己的帳篷，但卻有不少共桌用餐、共同參與野外活動的機會，且在用餐時皆未遵守防疫守則配戴口罩；而在參加露營前，又曾到超市採購必需品，且除了來自該同好會的18名成員，又有其他2至3組的旅客。南韓防疫當局擔憂，不排除境內感染有持續擴散的可能。

南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬（정은경）指出，染疫的9名同好會成員中，不少人屬於無症狀感染，加上病毒傳播速率快，較難以找出最早的感染源，叮囑民眾務必當心，切勿忘記暑假是利於新冠病毒快速擴散的危險期。

據悉，截至31日0時為止（當地時間），南韓防疫當局31日上午10時共通報36例新增確診者，其中22例為海外感染，14例為境內感染。目前南韓共累計14305例確診、301例死亡。

►防疫再現破口！3名越南籍旅客從6樓搭「緩降機」 趁夜逃離防疫旅館

►網美都狂 推！櫻花發酵精華+清酒粕