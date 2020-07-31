「沒有台積電的台股是什麼風貌？」　黃天牧推造市制度拚交易量

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

在台積電帶領下，台股近期突破睽違30年的歷史高點12682點，金管會主委黃天牧今（31）日表示，「沒有台積電的台股市場是什麼風貌？」目前提出中間股造市制度、減少經營權之爭、推動股東行動主義及強化投資人教育等3大策略因應。

金管會主委黃天牧今天在「2020台灣資本市場論壇」上指出，「沒有台積電的台股市場是什麼風貌？」台積電權值較大，在股價、量能上都占有重要角色，站在資本市場管理者、參與者更關心市場均衡發展，有很多台灣之光的半導體產業，但其他產業也要同步發展，對優質交易量低、不優質交易量低的個股提出相對應的策略，讓「不同股票在不同階段都能有好的發展」。

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黃天牧表示，其次是近年來經營權之爭陸續浮出檯面，投資人不知誰對誰錯，外國人看了也不知道在幹嘛，恐怕連帶影響到公司治理部分，由於部分制度被扭曲，或做灰色地帶的事情，這也是主管機關應要特別處理的問題。

最後，黃天牧也說，在股東行動主義、投資人保護的監理上，要有分際拿捏的問題，也就是「過猶不及」，同時也要強化投資人教育，至少讓投資人願意承擔自己，監理機關會衡平尺度，處理投資人與金融機構的糾紛。

外界關注年輕人進場一事，黃天牧表示，今年上半年定期定額或零股交易30歲以下的占比達15、16%左右，代表年輕人開始重視資本市場，相較幾年前資本市場結構是以中高齡為主有所改變，由於年輕人加入資本市場，主管機關更要重視資本市場管理，包含質、量，讓年輕人對資本市場有信心，這是千禧世代，身處低利率時代，更要好好管理資產。