【黃寶慧】慧眼看天下／中美互關總領事館 川普下張牌？ 汪文斌：南海不是美國的夏威夷！

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美中關係在互關總領事館後又再度下修！兩國互關領事館的影響到底有多嚴重？大陸前外交部副部長傅瑩在六月時就說過中美關係還沒到最低谷，中美關係下一步會是斷交還是開戰？美國國務卿龐培歐也在大陸駐休士頓總領館關閉的同一天，選在加州的尼克森圖書館發表了「共產中國與自由世界的未來」演說，不只有學者說這是對中國大陸的「臨戰宣言」，更被外界認為是美中冷戰「新鐵幕」演講。大陸方面則回嗆「南海不是美國的夏威夷」美國大選百日倒數，川普下一張牌打的會是南海？還是台灣？《慧眼看天下》第107集，邀請到政大外交系副教授吳崇涵與淡江大學財金系教授聶建中，與主持人黃寶慧，深度分析國際最新發展與情勢。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

美中報復性互關領事館 待遇大不同!

從貿易、科技，到蔓延全球的新冠肺炎和南海主權聲索，美中關係再度惡化，互相關閉領事館！美國政府先是指控大陸駐休士頓總領事館是「間諜中心」，向大陸行文要求他們在72小時內閉館，而大陸方面也決定反擊，要求美國關閉在成都的總領事館作為「等價交換」的報復。兩國關係恐怕落入數十年來最糟糕的境地！有媒體將兩國關閉領事館的情況，進行了比較，認為美國還能夠優雅地降旗，總領事甚至還拍攝了溫馨的回顧影片。但反觀大陸，則是倉皇燒毀文件，領事館還遭美方破門而入，怪不得大陸外交部發言人華春瑩，就在推特上氣得大罵，美國的行為「和非法闖入竊盜沒有兩樣」。

▼美國駐成都領事館關閉。（圖／達志影像／美聯社）





跟進加澳英！ 紐西蘭終止香港引渡協議

大陸在香港實施港版國安法，引起西方國家反對。繼加拿大、澳洲和英國之後，紐西蘭也在28日宣布要終止和香港的引渡協議。目前「五眼情報聯盟」中，只剩下美國還沒表態。不過，美國媒體報導，美方已經在評估是否要跟進這項措施。在歐盟方面，也在同一天宣布，要限制用於鎮壓和監視的敏感科技設備出口到香港，還會加強發給香港人簽證，方便香港人前往歐盟。而全球對港版國安法的反制，還不只如此，美、英、紐、澳近來都陸續宣布，要禁止或限制使用華為的5G設備。而近來和大陸因邊境問題，頻頻發生摩擦的印度，也傳出要加入這個「抗中陣線」，一起「封殺華為」。

▼陸實施「港版國安法」引發西方國家不滿（圖／翻攝香港警察）

三峽大壩迎3波洪水 民眾爆：下游水壩早被挖空

大陸目前已經進入「七下八上」的防汛期，長江流域也迎來今年最大的「第3波洪水」，引發外界對三峽大壩攔洪能力的擔憂。但大壩工程師顯得很有信心，更用一個成人的身高來比喻，這場洪水只會淹到「膝蓋」位置。不過卻有民眾爆料，下游南京秦淮河的楊家圩大壩，壩體早就被挖空拿來改建成高級的餐廳、酒吧。讓人懷疑是否有抵抗「3號洪峰」的能力？而大陸現在前有水患，後有疫情！遼寧大連近日爆出多起新冠肺炎本土病例，感染鏈更是橫跨遼寧、吉林、黑龍江、福建和北京。目前大連已經緊急宣布進入「戰時狀態」。

▼三峽大壩洩洪。（圖／翻攝自新華網）

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資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

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