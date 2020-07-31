自願做新冠實驗白老鼠！　巴西醫護：幫助研發疫苗是我的使命

▲新冠病毒疫苗有望在年底現身。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

巴西近來受到新冠疫情摧殘，確診人數高居全球第2高，僅次於美國。據《亞洲新聞台》（CNA）報導，一些前線醫療人員願為尚未面世的疫苗做實驗白老鼠，以求早日讓巴西脫離險境。

巴西擁有超過250萬新冠案例，在29日更達到一天近7萬人確診，疫情正在迅速擴散，儘管情勢嚴峻，卻也讓它成為最佳的新冠疫苗實驗場所。

由於易於追蹤測試情況，與患者頻繁接觸而感染的醫護將會作為這次測試的主角，以便疫苗研究人員掌控過程。

53歲的李維（Monica Levi）在巴西疫情震央——聖保羅（Sao Paulo）的醫療前線工作，是這次5000名實驗對象的其中一名。她在接受《法新社》（AFP）採訪時表示，「（幫助研發）疫苗是我的使命，所以我為了我的信念而行動。」

聖保羅市是巴西疫情最嚴重的城市，目前確診人數超過2萬6千人，28、29日兩天內更是暴增713例死亡。

這次疫苗試驗是由製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大學（Oxford University）共同攜手。受試者必須介於18到55歲，並且曾擔任醫護人員的角色。李維指出，「他們選擇專業醫護人員是因為我們隨時都在面臨危險。」

測試對象將會分為兩方，一方注射測試疫苗，一方注射偽藥劑，以確定疫苗是否真的有效。李維第一天接種完疫苗後，感到頭痛和出現寒顫，也不確定自己注射的是真疫苗還是假藥劑。

醫藥界每個單位都在加緊腳步研發，都想搶先做出有效疫苗。與治療新冠有關的專案超過150個，但沒有人能夠在這場高風險的競賽中確保成功。

巴西目前與牛津大學簽訂協議，如果測試證實有效，將生產總數多達1億支的疫苗。若實驗失敗，一切協議則會成為廢紙。

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