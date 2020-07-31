印度婦女累了！每天花312分鐘做家事　「讓男人分擔點吧！」

▲印度婦女要求政府宣導「男生也該做家務」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者張呈緯／綜合報導

印度的家務分工在性別上比例不均，不少婦女表示，自己一天所需付出的家務勞動力，已經讓他們不堪負荷。在疫情開始之前，許多中產家庭還能花錢請幫傭處理家務，男女分工看似平衡，但隨著城市的封鎖，現在所有的家務都必須自己處理，這也讓許多家中對女性的刻板印象問題浮上檯面。

一則談論「掃帚是否限定只有女性可用」的請願書日前被公布在網路上，作者蘇巴納•戈什（Subarna Ghosh）表示，她已經受夠了做飯、打掃衛生和洗衣服的工作，並希望總理可以在下一次演講中解決這個問題，並呼籲所有印度男子平等對待分擔家務，「這是一個基本問題，為什麼沒有更多的人談論它」。

請願書已收集了近70,000個簽名，這反映了印度整個社會中，家庭性別分工不平等的狀況。根據國際勞工組織的報告，印度城市地區的婦女每天花費312分鐘進行家務工作，男生則為29分鐘；在鄉村，婦女為291分鐘，而男子為32分鐘。

蘇巴納說，在城市封閉後的第一個月，她就開始為每天必須面對的家事，感到精疲力盡。當她開始抱怨這樣的不平等的工作分配時，丈夫僅僅表示「那就都不要做」。她接受丈夫的建議，開始停止工作，很快地在三天內，那些未洗的碗盤就堆滿了水槽，洗衣籃裡也塞滿了髒衣服。這時丈夫與小孩們才意識到母親是多麼的憤怒，才開始幫忙處理家務。

在印度，社會結構依然以父權制為主，女孩們從年輕時就被設定為完美的家庭主婦。而理所當然的，家務活是她們的責任，如果她們想外出工作，就必須學會兼顧「工作」與「處理家務」二者。

蘇巴納表示，目前已向總理莫迪（Narendra Modi）請願，希望他能在演講中，向全國男性宣導家庭分工的重要性，「封城使這些分工上的鴻溝更加明顯，但這也給了我一個機會，可以將事實公諸於檯面上。」她補充，莫迪在婦女中擁有巨大的支持基礎，因此他應該多談論一些對有關婦女的重要問題。