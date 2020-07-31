全裸男上演「神鵰甩棍」…自傲「鞭鞭有力」！女模傻眼：把我嚇壞了

▲男子當場上演「神雕甩棍」，讓全場觀眾驚呆。（圖／翻攝自每日星報網站）

圖文／CTWANT

全球有關交友的節目百百種，但「全裸聯誼」卻還是第一次見！英國電視台近日播出實境相親節目《裸體吸引力》（Naked Attraction），節目中有一名男子為了吸引女模目光，竟當場上演「神雕甩棍」，讓全場觀眾驚呆，至於該名女模看到這幕後當場傻眼，決定直接將他淘汰，事後透露原因時，她說：「那招把我嚇壞了。」

綜合外媒報導，《裸體吸引力》每集會有2人參加，每人會各從6名參賽者中選出1人約會，而在最近播出的一集節目中，一名來自約克郡里茲市的東尼（Tony）為了吸引女模霍普（Hope）的目光，竟然在鏡頭前用生殖器瘋狂拍打自己的腹部，讓霍普當場傻眼。





▲東尼（Tony）還很高興的炫耀自己「鞭鞭有力」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

東尼瘋狂甩動生殖器的同時，可見鏡頭不斷拉近，還給「小東尼」特寫鏡頭，而他更將這招稱作是「鞭鞭有力」（Knacker-Whacker），並且向大家炫耀：「大家都說我是「鞭鞭有力」，因為這就是我的本色。」

不過對於東尼「鞭鞭有力」，觀眾似乎不太買單，有人就在推特留言：「#nakedattraction，鞭鞭有力…英國人的才藝最近有些走下坡了。」另外也有人表示，請不要再做那個動作了。

可惜的是，東尼並沒有吸引霍普的注目，決定將他從比賽中淘汰，事後解釋淘汰東尼的原因，她直言：「我被他那招『鞭鞭有力』嚇壞了。」最後僅剩下2名參賽者繼續爭取和霍普約會的機會。

觀看「鞭鞭有力」影片請點此

延伸閱讀

▸ 網爆玄彬、宋慧喬已同居！ 深夜「遛狗照」瘋傳粉絲騷動

▸ 又見隨意放生？ 法師＋信徒將「細長滑溜生物」倒入溪！

▸ 李登輝病逝／曾飾演過李登輝！ 楊烈痛心曝「最後通話內容」：非常難過