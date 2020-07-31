日專家譽李登輝「真正的台灣國父」　推民主化＋本土化…讓國際間超羨慕！

▲松田康博不捨李登輝辭世。（圖／翻攝自松田康博臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

前總統李登輝30日因多重器官衰竭病逝於台北榮總，不僅台灣政壇感到不捨外，連日本媒體、長期研究台灣的專家，也紛紛表示哀悼。過去研究台灣的日本專家、東京大學教授松田康博就表示，曾有2次機會與李登會見面，提到「李登輝有4個定位，他是民主先生、台灣的國父、台灣第一外交官以及捍衛台灣的第一戰將。」

綜合外媒報導，前總統李登輝辭世消息傳出，不少日本政界人士紛紛悼念，《產經新聞》在報導中提到，李登輝留給台灣人最大的遺產，就是民主化與本土化，給予李登輝相當高的正面肯定。長期研究台灣的專家松田康博在李登輝辭世之後，提到自己曾跟李登輝有2面之緣，都是「畢生難忘的經驗」。

松田康博表示，台灣自1945年以來，主體長時間受到壓抑，直到李登輝就任之後，終得到解放，確立本土化與主體性，且李登輝是受過日治時期高等教育的人，在美國、日本兩國家生活過，這是李登輝最大的財產。松田也提到，李登輝擔任總統初期，可說是兩岸關係的推手，促進兩岸穩定化，拋棄過去的「三不政策」（不接觸、不妥協、不談判），最後中國內部出現問題，才會在1995、1996年爆發台海危機。

此外，松田更認為，李登輝就是「台灣的國父」，不僅推動台灣民主化，更在本土化做出巨大貢獻，認為「人民做主」才是對；且李登輝過去提出的政策也造就現今台灣的主要政策，包括南向政策、戒急用忍等，戒急用忍政策是目前中美脫鉤後需要再複習的政策，因為台灣不能太依賴單一的經濟體。

松田感佩李登輝是個奉公滅私、努力、懂得忍耐、力爭上游、教養學術都俱備，又有行動力的了不起人物；對於李登輝辭世，松田表達哀悼之意。

►這樣買最便宜