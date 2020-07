巴西總統自爆「肺部長黴菌」…染疫後身體虛弱　愛妻、官員全中鏢

▲巴西總統波索納洛與妻子蜜雪兒。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

巴西為全球新冠肺炎(COVID-19)疫情第二嚴重的國家,僅次美國,確診的總統波索納洛(Jair Bolsonaro)30日形容,日前他感到有點虛弱,如今他的肺部長出黴菌,已開始服用抗生素。

《路透社》報導,多次藐視病毒威力的波索納洛30日說明,他的肺部出現黴菌,身體有些虛弱,已服用抗生素來治療。自7日確診後,他待在屋內隔離20天,並未詳細闡述肺部感染的狀況。

根據總統府聲明,波索納洛的妻子蜜雪兒(Michelle Bolsonaro)在30日也驗出新冠病毒。此外,巴西科技部長龐特斯(Marcos Pontes)宣布染疫;他成為第5位公開宣稱中鏢的內閣部長。

Brazilian President Jair Bolsonaro said he has ‘mold’ in his lungs, weeks after he had tested positive for COVID-19 https://t.co/qJH1A2dDhc pic.twitter.com/SuwfJZv6P0