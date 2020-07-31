靠著「金雞母」iPhone SE　蘋果成全球Q2手機銷售唯一正成長的公司

▲蘋果是全球Q2手機銷售唯一呈現正成長的公司。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

2020年是受疫情大流行影響劇烈的一年，全球手機市場在第二季下降了14％，大多數公司的手機出貨量都低於去年。據《Canalys》最新報告顯示，蘋果是本季成長最快，且是唯一有成長的供應商，上一季全球出貨4,510萬支 iPhone，較去年同期增加25％。

近幾個月來，全球手機市場Q2的出貨量約為2.85億部，去年同期手機出貨量則約為3.32億支。其中華為以5,580萬支出貨量超越了三星，目前占據全球手機銷售龍頭，三星以5,370萬支位居第二，蘋果則以4,510萬支位居第三。

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然而華為和三星的出貨量分別下降了5％和30％，而蘋果則由於新 iPhone SE 成長了25％。《Canalys》研究指出，蘋果第二季的出貨量顯著增長是不尋常的，因為它們通常不會在這段期間推出新機，儘管 iPhone 11 銷售表現還是很好，但 iPhone SE 的強勁銷售反而讓蘋果今年更加亮眼。

iPhone SE 本季約佔全球銷量的28％，但 iPhone 11 仍是最暢銷的產品，佔了將近40％。

▲《Canalys》研調數據。（圖／取自Canalys）

蘋果在財報會議中宣布，本季收入為597億美元，利潤為112.5億美元，其中 iPhone 收入為264.2億美元。由於供應鏈目前仍具不確定性，iPhone 12 的發佈時間將會較往年晚幾週，這可能會反映在蘋果下季的 iPhone 銷售成績。

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