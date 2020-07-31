富時社會責任新興市場指數成份股出爐　元大金控連4年入選！

▲富時社會責任新興市場指數成份股揭曉，元大金控連續4年獲選。（圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

英國富時指數公布最新「富時社會責任新興市場指數」成分股，元大金控今（31）日表示，連續4年通過社會責任投資各項E（環境）、S（社會）、G（公司治理）審查，且在2019年整體ESG評分上獲得3.3分，高於成分股中全球159家金融產業平均2.5分。

ESG責任投資成為市場顯學，更為國際法人投資機構所重視，富時永續指數系列（FTSE4Good Index Series）是由富時指數公司於2001年7月開始編制，近年隨著國際金融市場對社會責任投資領域的蓬勃發展，於2016年11月推出「富時社會責任新興市場指數成分股」，該指數嚴格審核ESG準則，廣被市場參與者運用，表現優異企業才能入選，目前成員包括全球544家企業，合計總市值高達2.45兆美元，台灣這次共有79家企業入選。

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元大金控指出，在「穩固核心、驅動成長」發展策略下，企業社會責任與ESG作為屢獲多方肯定，在國內6度通過富時羅素（FTSE Russell）評鑑，納入「台灣永續指數」成分股，也5度獲證交所公司治理評鑑前5%上市公司評比佳績。

另在國際方面，2019年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股，在此次評鑑中得分最高的環境項目上，氣候數據透明度與對抗氣候變遷行動連續2年獲得CDP（原碳揭露專案）評比A-「領導等級」，位處全球頂尖企業行列，是國內金融同業最佳成績。

元大金控以成為「國際永續標竿企業」為願景，持續推動內部優化，將持續以環境、社會、治理三大經營面向為基礎，導入氣候變遷相關財務揭露（TCFD）的架構與內涵，以具體的行動方案響應聯合國永續發展目標（SDGs），與各利害關係人共同肩負起企業公民的責任，發揮正向影響力。