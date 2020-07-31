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遭封鎖找不到酒喝　印度20人喝下含酒精洗手液　9人死亡

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國際中心／綜合報導電

印度安德拉邦(Andhra Pradesh)普拉卡薩姆區(Prakasam)警方周五（31）日表示，在過去48小時內，當地一個小鎮至少有20人喝下含酒精的消毒洗手液，當中9人死亡。

《印度斯坦時報》周五報導，這宗悲劇發生在庫里切杜鎮(Kurichedu)。9名死者當中， 一人在抱怨胃部有嚴重燒灼感後，29日晚搶救無效死亡。兩人在30日上午因嚴重胃痛昏倒後，在30日晚死亡。此外，還有6人因出現類似症狀在31日早上死亡。

據了解，9人當中有3人為乞丐，其餘都是當地貧民窟的居民，年齡從25歲到65歲不等。他們各喝下多少份量的消毒洗手液，目前還不清楚。

普拉卡薩姆地區警司考沙爾(Siddharth Kaushal)告訴媒體說，由於庫里切杜為控制新冠疫情實施封鎖措施，這些人找不到酒喝，在希望解癮的情況下冒險喝下含酒精的消毒洗手液。

據了解，由於印度的新冠肺炎病例激增，過去10天庫里切杜和該鎮周邊地區一直處於封鎖狀態，所有的酒類商店都已關閉。

考沙爾說，相關事件發生後，當地所有商店的消毒洗手液都已收繳並送交實驗室檢測。警方正試圖弄清楚受害者是直接喝下洗手液、還是將它們跟假酒混合後喝下。

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