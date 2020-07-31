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車頭燈比臉大！越南網紅妹「全裸穿雨衣」...狂塞貴賓犬　網暴動：想當狗

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▲武黃玉（Pong Kyubi）。（圖／翻攝自Facebook／@Pong Kyubi）

▲網紅妹穿雨衣與貴賓犬玩耍。（圖／翻攝自Facebook／@Pong Kyubi）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美好事物總是引人注目！越南巨乳網紅武黃玉（Pong Kyubi）素來以「大尺度」聞名，身材非常火辣，前凸後翹的身材「霸氣」擋不住。日前她在社群媒體PO出身穿藍點透明雨衣和愛犬互動的照片，兩粒車頭燈再度讓網友鼻血狂噴，直呼「我想當她的狗！」

越南網紅Võ Huỳnh Ngọc Phụng武黃玉（Pong Kyubi），近日在社群媒體分享與愛犬的系列照，只見她雙腳跪地跟愛犬玩耍，還把愛犬抱在「巨峰」中間蠕動，並且不忘提醒大家說，「雨季來臨，記得穿上雨衣」。不過，網友關注的卻是她「比臉還大」的傲人雙峰。照片一上線，短短時間就累積4.8萬次分享和2.4萬條留言。

網友紛紛留言大讚，「跑道街道上，肯定塞車」、「雨衣缺貨了」、「我想當她的狗」、「雨衣可以這樣穿嗎？原來我之前穿錯了！」、「我喜歡」、「我想成為那件雨衣」。

值得一提的是，武黃玉大尺度行徑向來具有爭議性，同時身為車模的她，曾出席胡志明市SECC舉行的「2019年越南車展」上，一直故意將洋裝向下拉，不停在鏡頭前「露點」，完全不在乎旁人目光。對此，網友認為，此行徑已經掩蓋過車展的真正意義，模糊了車展中的焦點，應該給予適當懲罰。

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▲武黃玉在車展拍照過程中故意將洋裝向下拉 。（圖／翻攝自YouTube／Cà Khịa Plus）

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