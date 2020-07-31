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貿易衝突、疫情改變資本市場　黃天牧：未來10年是台灣30年難得機遇

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▲▼金管會主委黃天牧今日在出席「2020台灣資本市場論壇」。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧在「2020台灣資本市場論壇」上表示，李前總統對台灣發展的貢獻，「這點我特別有感受」。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

前總統李登輝昨晚逝世，金管會主委黃天牧今（31）日表示，如總統蔡英文所提到李前總統對台灣發展的貢獻，「這點我特別有感受」，資本市場與民主政治息息相關，同時也在中美貿易衝突、疫情等因素下，「未來10年是台灣30年難得機遇」。

金管會主委黃天牧今天在「2020台灣資本市場論壇」上表示，總統蔡英文提到前總統李登輝對台灣發展的貢獻，讓他深深有感，台灣有很大優點是「以法治國」，民眾言論自由，各種問責機制齊全，呵護國內資本市場的發展，不只是殖利率很吸引人，財報透明、永續發展都與民主政治發展息息相關。

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「未來10年是台灣30年難得機遇」，黃天牧指出，在中美貿易衝突、疫情等因素下，使得全球供應鏈重組，如何定義在亞洲之間的地位，應是目前所要思考的問題，過去50至60年資本市場的發展面貌相當豐富，未來將尋求直接金融的角色與地位。

黃天牧強調，配合台灣經濟結構轉型，提供友善環境，從資本市場上，重新檢視現在的交易、籌資機制，今年逐筆交易、零股交易也陸續上路，明年針對優質股卻流動性不佳的個股，將推出造勢制度。

黃天牧認為，全球面臨一個極度財富不平均世代，「我們相對是金融強勢者，不要忘掉與我們一起成長的弱勢民眾」，因此期貨、證券等業者，如何讓金融業對社會弱勢的關懷，也扮演重要角色。

黃天牧也提到，未來也將推動公司治理藍圖3.0，希望在亞洲能有一席之地，也能獲得國際肯定，至於資安方面也要重視，掌握30年機遇，奠定良好的基礎。

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