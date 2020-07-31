Alphabet Q2財報營收略高於預期　股價上漲近1％、市值達1.05兆元

▲Alphabet公布第二季財報。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

Alphabet 公布4月到6月的第二季財報，營收為383億美元（約新台幣1.12兆元），較去年同期的389.4億美元下降約2％，本季獲利為69.6億美元（約新台幣2,040億元），跟上一季相比仍超出分析師預期，盤後交易上漲約0.5％。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 表示，隨著越來越多人轉向線上服務，我們的平台，從 Google Play 到 YouTube 正在幫助我們的合作夥伴提供重要的服務，支援他們的業務。財務長 Ruth Porat 表示，得益於廣告業務的逐步改善，以及Google Cloud和其他服務的強勁成長，集團得以繼續在艱難的全球經濟環境中航行。

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審視財報，YouTube 廣告收入為38.1億美元，Google Cloud 為30億美元，而 Google 的其他收入，包括硬體、Google Play商店和 YouTube 非廣告收入，為51.2億美元。

備受關注的其他投資，也就是原有創新業務與投資部門，則是繼續虧損，營收為1.48億美元，主要因 Verily 和 Fiber 產生，上一季為1.35億美元；然而它至今已虧損了11.2億美元。

目前 Alphabet 在上一個交易日上漲14.86美元或0.98％，每股報1,538.37美元，市值達新台幣1.05兆元。

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