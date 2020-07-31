技能=收入！5種「提高收入」妙招曝光：會文案、懂溝通超吃香

▲有越多技能在身，就比別人越有競爭力。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

現今的社會中，技能比學歷更重要，擁有越多的技能，越能在未來不被取代，並賺取更高額的收入。IG帳號「fumoneey」就以「五項令你提高收入的技能」為題，整理出5種方式賺大錢，雖然幾乎都要花長時間來學習，卻也能大大提升自己的競爭力，絕對是非常值得的投資。

文中提出了5項能提高收入的技能：

請繼續往下閱讀...

1.文案寫作（Copywriting）⁣

文案寫作就是用文字進行行銷，文案撰寫員知道如何撰寫銷售電郵、不同平台廣告和銷售頁面等，並擁有了解顧客心理、引導顧客採取行動等技能。這種技能是每家公司都需要的，因為業者都會需要說服顧客去購買自家商品，這也正是文案撰寫員的職責，所以他們對文案撰寫員的需求量很大，也願提供很高額的薪水聘請。⁣

⁣

2.成交技巧（Closing）⁣

擁有這種技巧的人都能說服顧客購買東西，這看似很簡單，但如果變成了職業，那就不是件易事，因為這種技能並不會在學校學到，幾乎只能靠自學。不過如果能擁有這項技能，便可以專注為公司銷售高價產品，更容易賺取高額傭金，令收入大大提高。⁣

⁣

3.程式開發（Software Development）⁣

經過了這次疫情後，相信會有更多公司明白利用互聯網是不可或缺的，所以未來將對程式開發員有極高的需求，因為建立不同平台的程式都需要這種技能。雖然這種技能需要比較長的時間去學習，但卻也更容易賺取高收入。⁣

⁣

4.顧問技巧（Consulting）⁣

世界每天都在改變，商業的世界也不例外，正因為這樣，不同公司就需要顧問的指導和建議去增加競爭力。顧問可以分很多種，例如行銷顧問、管理顧問、技術顧問等等，當不同企業有不同問題，擅長解決問題的顧問就變得很有價值，如果可以定期合作，就能賺取穩定而可觀的收入。⁣

⁣

5.網路行銷（Digital Marketing）

這種技能需要先了解如何在不同網路平台進行行銷，這項技能也包含以上幾項，例如文案寫作和成交技巧。如果要找客戶時，便需要成交技巧去說服他們；如果要在不同平台進行行銷，便需要文案寫作的技能，所以網路行銷者需要很全面的技能，提供大量價值給客戶，因此能夠賺取高額收入。⁣

⁣

文中提到，這5項技能其實都需要靠長時間來學習，不過「技能=收入，而不再是學歷=收入」，所以這些學習都是值得的，除了讀書，找到自己的興趣也很重要，這樣才能增加競爭力。