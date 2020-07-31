恐怖夫突擊簡訊　懷疑被劈腿「猛刀狂刺辣妻」2女兒目睹…她拖血身斷氣

▲女子遭到丈夫當著女兒面刺死。（圖／翻攝自Газата.ru）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯車里雅賓斯克州一對夫妻，原先計畫要帶兩個女兒前往看牙醫，未料在半路上，妻子對丈夫說想要停車拍照，這時丈夫要求她拿出手機的訊息檢查，兩人爆發口角後，丈夫竟拿出刀子朝著女方狂砍，女兒們目睹了這一切，大哭的聲音引來了附近村莊的居民，看到女子滿身是血，立刻幫忙報警。

根據《Газета.ru》報導，31歲阿列克謝夫（Alexander Alexeev）案發當天原本與30歲妻子阿克山娜（Oksana Alekseeva）帶著2個僅2歲、4歲的女兒去看牙醫，開車看到一半時，阿克山娜突然想要停車拍照，但這時阿列克謝夫卻看到妻子手機內有訊息，於是要求看訊息卻遭到拒絕。

這時阿列克謝夫惱羞成怒，兩人在車上爆發激烈口角，加上早就懷疑妻子在外偷腥，情緒無法控制之下，竟拿出大刀當著女兒的面，阿克山娜狂砍，過程中，雖妻子有求饒、孩子也被嚇哭，但阿列克謝夫卻沒有因此罷手，阿克山娜一度擔心自己孩子受到傷害，還想要保護女兒們。

最後阿克山娜要女兒趕緊逃離，2名女兒看到母親全身是血、奄奄一息的樣子當場嚇哭，更因此引來了附近居民前往關切，一看到女子身亡，立刻協助報警處理。據悉阿列克謝夫可能患有精神疾病，阿克山娜曾經跟朋友反應，且在案發前不久，阿列克謝夫曾動手毆打阿克山娜，女方一度搬回娘家住，未料和好之後，卻換來這樣的悲劇。

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