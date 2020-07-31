悼念李登輝！日本卻稱「不派特使出席葬禮」　日媒：考量一中原則

▲日本內閣官房長官菅義偉悼念李登輝辭世。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

前總統李登輝30日晚間病逝，享耆壽98歲。由於他生前與日本有著緊密關係，日媒也第一時間回顧他的一生。日本官房長官菅義偉31日表示，國民對於李登輝留下深刻的印象。不過他也提到，目前沒有派遣政府相關人員前往葬禮的計畫。

《每日新聞》報導，菅義偉31日在記者會表示，李登輝替台灣的民主、緊密的日台關係奠定基礎，讓許多日本國民留下深刻的印象。不過日媒認為，考量到「一中原則」，菅義偉說，目前沒有計畫派出政府特使出席李登輝的葬禮。

菅義偉聽聞李登輝辭世的消息感到非常遺憾。他表示，針對日台間的友誼，李登輝做出極大貢獻，也在台灣推動民主、法治等普世價值。

▲前總統李登輝生前與日本政界保持緊密關係。（圖／資料照）



菅義偉還回憶，自民黨在野期間，他曾私下訪問李登輝，對方雖然已年近90歲仍精力充沛，熱情向他表達對日本、台灣的情意，「讓我印象深刻。」

日本首相安倍晉三31稍早在首相官邸接受採訪時表示，李登輝為增進日本與台灣的友好關係做出巨大貢獻，「為台灣奠定自由和民主主義、人權、普世價值、日台關係基礎」。對於辭世的消息，安倍感到相當悲慟。

根據《時事通信社》，李登輝辭世，日本政界人士紛紛表達哀悼，外務大臣茂木敏充表示，這位前總統致力發展日台的經濟關係，促成交流。

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