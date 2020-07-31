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日本驚現「幽靈船」！　報告曝史上最大宗非法捕撈：中國黑漁船逼死北韓人

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▲▼北韓漁船。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 北韓漁船大多簡陋，不適合長途航行。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本北海岸多年來不斷發生「幽靈船」被沖上岸的驚悚事件，漁船上載著來自1000多公里外的北韓人屍體，數量不斷增加，2017年達到高峰，多達100多艘船在岸上被發現，共有35具屍體，2019年則下降到66艘，但漁船漂流到日本的原因至今還是個謎。

近年來有許多殘破的漁船被沖上岸，儘管屍體數量減少，對當局來說仍是個棘手的問題。日本海上保安廳一名隊員表示，也許單純是天氣狀況造成。也有人猜測，北韓漁船太過老舊才是主因。但全球漁業觀察組織（Global Fishing Watch）29日發布最新報告，提出一項新理論。

全球漁業觀察指責，北韓幽靈船的罪魁禍首是中國的「黑漁船」（Dark Fishing Fleets）。報告作者以各種衛星技術分析2017年及2018年東北亞地區海上交通，發現當年有數百艘中國漁船在北韓附近海域航行，疑似進行非法捕魚。裝備簡陋、無法長途航行的北韓漁船只能遠離北韓海岸，進入俄羅斯及日本海域。

事實上，不論是在北韓海域捕魚或在國際市場上買賣北韓魚類，皆違反國際法。平壤每年魚類貿易價值高達4.19億美元（約新台幣123億元），但聯合國安全理事會2017年對此實施制裁，以懲罰當年屢次試射彈道導彈的領導人金正恩。

然而，根據這份報告，聯合國制裁並未阻止中國漁船非法捕魚，在2017年有多達900艘，2018年也有700艘，捕撈超過16萬公噸的太平洋飛魷（Pacific flying squid），超越日韓同期捕撈量，價值料超過6.14億美元（約新台幣180億元）。

報告指出，這些黑漁船佔中國遠洋漁船規模的1/3，為目前已知某國在他國海域非法捕魚的最大案。研究共同作者李正三（Jungsam Lee，音譯）說明，由於中國船隻太多，北韓船隻被趕出自家海域，被迫到較遠的地方捕魚，卻要了他們的命。

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