噁男潛馬廄「用筆刷進出性感小馬」　完事後「滿意舔嗅」主人崩潰連夜搬家！

▲2小馬遭到畫筆性侵之後，性情大變。（圖／示意圖非當事馬／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

動物的可愛豈能隨意踐踏！英國塞羅迪金（Ceredigion）日前發生一起噁心的動物性侵案，一名33歲男子對兩隻可愛的小馬進行侵犯，過程中更用大支的畫筆造成馬兒的性器官傷害，事件發生後，兩隻受害馬的精神相當不穩定，動保團體也怒批：「這完全損害的馬兒對於人類的信任，導致牠們現在對於陌生人的焦慮」。

綜合外媒報導，33歲的柏恩（Peter Bourne）2019年9月在一處馬場對名為漢娜（Hannah）和烏拉尼（Urani）的馬兒進行性侵，過程中拿著大支的畫筆塞進馬兒的私處，全程都被監視器清楚拍下，事後更變態的舔、聞侵犯過馬兒的畫筆。

動保團體怒批，柏恩的行為已經讓兩隻馬兒對於人類的信任度降低，一開始甚至惡劣的想要否認罪刑，在看到影片之後，大家都相當震驚，還好監視器可以證明柏恩的行為。遭到侵犯的漢娜和烏拉尼，也在獸醫與動保人士的細心照料下逐漸恢復，並且送回主人身邊。

「漢娜」的主人內維爾（Sue Neville）表示，聽到案件發生時，不可置信竟然有人會對動物做出這樣的事情，而且非常令人不安；內維爾是後更搬家，希望可以保護馬兒，且該案件也造成家人的焦慮與不安。

法官判決，柏恩需要完成150小時的社區服務，且需支付兩隻馬兒的主人一人300英鎊（約台幣11000元）賠償、240英鎊（約台幣9100元）的精神損害賠償。

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