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男星枕邊人「好愛丈夫」直接剁碎他！屍塊洗衣機洗…丟冰箱醃漬　2歲兒崩潰睹

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▲▼ 烏克蘭饒舌男星卡爾特萊特（Andy Cartwright）被妻子分屍。（圖／翻攝自vk）

▲死者友人表示，卡爾特萊特儘管有酗酒問題，但並不會吸毒。（圖／翻攝自vk，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭饒舌男星卡爾特萊特（Andy Cartwright）生前與住在俄羅斯，妻子宣稱，他因吸毒過量喪命。但令人關注的是，她事後使用刀子、錘子分屍老公遺體，死者四肢全被切下，器官用洗衣機清洗，屍塊灑上鹽巴，分裝在黑色塑膠袋、放入冰箱之中，只因為她不想讓他的粉絲們知道「丈夫不名譽的死」，且一切過程發生的當下，2歲兒子就在屋內。

每日郵報報導，現年30歲的卡爾特萊特真名為亞歷山大尤希科（Alexander Yushko），來自烏克蘭，生前與妻子及2歲兒子同住在俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）。但根據他36歲妻子瑪莉娜庫哈爾（Marina Kukhal）的說法，卡爾特萊特在新冠肺炎（COVID-19）疫情流行期間染上毒癮，日前因吸毒過量死亡，遺體旁邊還有一支注射器。

只不過，後續發展令人驚嚇。瑪莉娜庫哈爾向警方宣稱，因為不想讓卡爾特萊特的粉絲知道「丈夫不名譽的死」，她便花了4天肢解他的遺體，期間使用刀子、錘子、鋼鋸、砧板及塑膠碗等工具。消息指出，瑪莉娜庫哈爾在分屍的過程中，利用洗衣機清洗卡爾特萊特的內臟屍塊，且死者四肢被「完美切割」，屍塊也被灑上鹽巴，且她的母親也有涉案。

▲▼ 烏克蘭饒舌男星卡爾特萊特（Andy Cartwright）被妻子分屍。（圖／翻攝自vk）

報導指出，卡爾特萊特被瑪莉娜庫哈爾分屍期間，他的2歲兒子也在屋內，事後她則是把公寓徹底清洗一遍。

俄羅斯警方現已展開謀殺調查，根據執法部門報告，調查人員發現死者手臂有男性手部痕跡，就好像死者生前被抓住一般。另據共青團真理報（Komsomolskaya Pravda）取得的消息，死者身上並沒有發現毒品。

瑪莉娜庫哈爾現已被拘留，將接受測謊，外傳她的母親也已被要求不得離開聖彼得堡。但瑪莉娜庫哈爾辯護律師依林娜斯庫爾圖（Irina Skurtu）則說，瑪莉娜庫哈爾並沒有把死者屍塊放入洗衣機，也否認女子母親涉案的說法。法醫正在執行相關程序，以便確認真正死因。

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