加州聖蓋博山「野火猛竄」　消防隊急部署「發布緊急撤離命令」

▲南加州因野火發布緊急撤離命令。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

地中海氣候讓加州一年大部分時間都相當乾燥，尤其夏天開始到初秋是加州的「野火季節」。聖蓋博山 (San Gabriel Mountains)當地時間29日下午傳出有山火延燒後，當地消防隊已經趕往火場，避免重演2018年加州「營溪大火」的慘劇。洛杉磯交通局已經封鎖野火附近的39號州際公路。

洛杉磯國家森林管理處（Angeles National Forest Officials）在推特上表示，這次的火焰延燒很快，警消目前對火勢控制度為0，未能設置防火道阻止野火擴散。

野火自當地時間下午4點前，已經延燒近97萬平方公尺。火勢位在南加州阿蘇薩（Azusa）的莫里斯大壩（Morris Dam）附近，目前北起莫里斯大壩自水晶湖（Crystal Lake）範圍內已發布緊急撤離命令。

警方表示，火勢正向北擴散，沒有威脅到任何建築物、居民，只針對在危險區域內露營的遊客進行疏散。