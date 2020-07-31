FBI破天荒招募「中文翻譯人才」！　網友大嘆：可惜不是美國公民

▲FBI近日貼出招募中文翻譯人才的公告。（示意圖／達志影像）

實習記者陳玟婷／綜合報導

隨著中美關係降到冰點，美國決定招募更多人員因應對中國外交事務，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）在7號時說明，中美競爭中，要更小心間諜的存在，因此FBI日前破天荒以簡體中文發文，徵求「會中文聽、說、讀、寫的美國公民」，貼文一出，引起不少網友的熱烈回覆。

FBI於15日在官方推特上以簡體中文徵求人才「您是會讀、寫和說外國語的美國公民嗎？您願意與他人分享您的文化專長嗎？」更直接表示，「您的語言和文化專長對聯邦調查局（FBI）的任務至關重要！」希望招募到中英溝通能力皆良好的「美國公民」加入，成為合約翻譯員。

▲工作條件要求精通中文的美國公民 （圖／翻攝自微博／FBIjobs）

由於FBI難得開缺，又是徵求中文翻譯人才，讓眾多網友在底下暴動了，紛紛留言表示自己非常有意願，只可惜缺少美國籍身分，無法投遞履歷，不少人大呼可惜，也有人不死心表示「來台灣設分部吧，包您滿載而歸」、「來台灣應聘您要的中英翻譯人員吧！安全無慮，誠實可靠！」

其他網友則是開玩笑表示，如果只會中文也能加入嗎，有人搞笑表示，「我不會英文，但會唱跳、rap，工資多少？」更有人異想天開說，「台灣職業軍人退伍可以優先錄取嗎？」還有網友務實地問，「工資多少？包吃住？單雙休？幾小時制？有無加班？福利怎麼樣？有沒有生日派對？節日正常休息？」