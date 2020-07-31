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南韓軍方坦承「破很大」！監視設備早拍下脫北者「北漂」...軍人都在睡

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▲▼南韓軍方坦言，在邊境警戒上的確出現漏洞，使金某非法越過軍事分界線。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓軍方坦言，在邊境警戒上的確出現漏洞，使金某非法越過軍事分界線。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

疑涉性侵的24歲脫北者金某18日凌晨爬進江華島的排水溝，從漢江「北漂」重回北韓。對此，南韓軍方近日來研究金某當日的具體行蹤，發現軍方的監視設備早已多次捕捉金某的身影，並完整記錄金某逃離的過程，然而巡視人員發現異常後卻未通報上級，因此承認此案為軍方警戒疏忽所導致，寄出停職海軍陸戰隊2師團長等懲戒處分。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部31日召開記者會，對外公開近幾日的調查結果，坦承監視器、熱像儀等軍事設備在捕捉到可疑之處後，軍、警間的對應SOP出現嚴重的漏洞，「在此將對海軍陸戰隊司令官、首都軍團長提出嚴重警告，因為其具有指揮責任；另外，將停職海軍陸戰隊2師團長，並將其他怠忽職守的相關責任人員交由懲戒委員會處置。」

根據南韓軍方的調查報告，金某18日上午2時18分搭乘計程車至江華島月串里的燕尾庭，然而距離僅200公尺處的民間人士出入管制線哨所人員，在看到計程車車燈後卻未向上級秉告，使金某有機可趁，2時34分爬入燕尾庭附近的排水溝，2時46分成功抵達漢江，中間僅不過12分鐘，藉由漲潮優勢，約清晨4時抵達北韓。

然而在金某的逃亡過程中，軍方的近距離、中程距離監視攝影器拍攝到金某達5次，熱像監視儀（TOD）則拍攝到2次，累計共7次。

南韓軍方當時辯稱，「軍事監視裝備雖然有捕捉到金某的身影，但在識別上有其困難度。」

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