89歲阿嬤莫名被賞一巴掌　2惡男「襯衫點火」當眾燒她背部！

▲警方公布畫面,希望能逮捕2名惡男。(圖/翻攝自Twitter/NYPD NEWS)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約布魯克林一名89歲亞裔阿嬤走在街上時,無端遭2名男子賞了一巴掌,對方還在她襯衫上點火導致背部燒起來,警方懷疑此事件有可能是仇恨攻擊,近來公開事發畫面希望能找到惡徒。

事件17日晚間7時發生在布魯克林本森社群(Bensonhurst),老婦人在家附近行走時,2名戴著口罩的男子突然走近她,並且被賞了一巴掌,之後感覺背部一陣灼燒感,才發現自己襯衫著火,她立即把背部靠在附近牆壁上滅火,所幸只有衣服燒毀沒有受傷。

這名華裔婦人不會說英文,只會說廣東話,她表示自己之前從未見過這兩名男子,對方當時也什麼都沒說。警方表示,由於2男沒有從婦人身上竊取任何財物,懷疑事件可能是針對亞裔的仇恨犯罪。目擊鄰居也表示,「我看到這2男毫無理由就攻擊她,為什麼要欺負這位可憐的婦人?」案件目前仍在追查中。

WANTED for ASSAULT:



Do you know them?



On July 14th at 6:45 pm, near 16th Ave & 77 St in Brooklyn they slapped a 89-year-old in the face then lit her shirt with a match or lighter. If you have any information, call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/rMHzp3VYcr