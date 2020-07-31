台灣設計展十月登陸新竹　人氣市長林智堅揭示米粉、玻璃生活產業吸睛

▲經濟部長王美花（圖右）今（31）日宣佈2020台灣設計展將首度前往新竹舉行，新竹市長林智堅介紹策展理念。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部長王美花今（31）日宣佈2020台灣設計展將首度前往新竹，期待透過設計加值新竹的產業能量，新竹市長林智堅表示，新竹早在日治時期就發展玻璃工業，目前轉型發展循環經濟，加上型塑米粉炊粉等在地料理，可望透過在地產業來改變城市風貌。

經濟部今天舉行台灣設計展開展記者會，今年以「Check in新竹-人來風」，規劃以2公里的步行路徑串連新竹公園、轉運站和舊城區，展期自10月1日至10月11日，並邀請新竹市長林智堅站台。

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為展現國內外創意設計成果及地方文化特色，王美花表示，經濟部每年均與縣市政府合作舉辦台灣設計展，今年是第一次在新竹舉辦，集結9個策展團隊超過25位設計師共同參與，從過去的產業展覽型態，轉型到生活體驗型態，將生硬的產業內容以生活化的形式呈現，透過設計思考、大眾互動參與模式，啟發民眾對科技、社會、生活模式改變的省思。

林智堅指出，此次展覽包含科技產業、循環設計、生活產業等議題，在「科技產業」方面，新竹是台灣高科技重鎮，半導體、光電、LED等產業都扮演舉足輕重的角色，展覽藉科技產品微小化，呈現生活的大改變。

值得注意的是，在「循環經濟」方面，新竹得天獨厚擁有矽砂、石灰等原料，在日治時代已發展玻璃工業，展覽將藉由玻璃裝置、資源回收利用技術，傳達給消費者及製造者永續循環的理念。在「生活產業」方面，新竹有多家百年老店創新再生，新竹人有自己的生活品味，故藉由展覽，呈現新竹好吃、好玩等不同的風貌。

2020台灣設計展包括黑生起司與高得企業合作研發磁性積木「動物方塊」、鑫林玻璃開發的「河馬樂樂夢舞台」水晶球；春池玻璃與無氏設計結合春水堂共同打造夢幻「春玻珍珠杯」等；以及未來式公司打造「竹豐炊雪」米粉便當，型塑米粉炊粉不同風味的在地料理，讓消費者在設計展期間，以舌尖體驗新竹人來風的盛宴。

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