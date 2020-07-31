在職也能創業　善用10%原則！經營「斜槓人生」自己當老闆

▲創業不一定要先離職。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

比起替別人工作，不少現代人都更希望能夠自己創業當老闆，不過，就算要創業，也不一定要離職才能執行。斜槓護理師Elaine理白小姐就在IG帳號「elaineblog.us」上，以「誰說創業一定要離職」為題發文表示，創業分為全職創業和不離職創業，只要妥善分配時間、金錢，並慢慢經營，不離職也能當老闆。

文中以蘋果來比喻創業，全職創業就是大蘋果，會需要花費大量的時間和金錢；不離職創業則是小蘋果，可以每天只花10%的時間、金錢、專業，一步步經營，久了以後也能從小蘋果變成大蘋果。

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不離職創業可以從每天花10%的時間、10%的資源和10%的專業開始，Elaine理白小姐舉例，像是「理理」喜歡美食且善於寫作，那就可以每個月花10%的錢去吃美食，並每天花10%的時間寫作，成為一名美食部落客；又或是「白白」很會設計程式，因此可以加入新創團隊，每天花10%的時間提供專業建議，交換一部分的股權，就算不是以金錢當成報酬，股權也是很不錯的被動收入和投資。

Elaine理白小姐更以自身為例，她本人是一名護理師，而在下班後就會經營個人品牌「理白小姐」，本身就是斜槓青年。她也指出，即便讀者只會在頁面看到簡單一則貼文，但也是她花了許久時間和精力來擬稿、製圖、寫文案。

文章也強調，「不離職創業」看似只是在下班後開啟自己的事業，但背後的精神更重要，只要能夠自我進修、自律、情緒管理、壓力調適等，就可以大膽嘗試，走出屬於自己的路。