娃娃機250元「保證夾取」！投了100元後該繼續或放棄　專家：考慮這2點

▲在街道上走三兩步就可以看到娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

記者施怡妏／綜合報導

每台夾娃娃機台都會有「保證夾取」的價格，投到該金額時，就可以無限次重來，直到夾到娃娃為止。假如該娃娃需要250元，但妳已經投了100元，該繼續玩下去直到累積250元？還是直接放棄就當浪費100元？這時必須考慮兩件事情，「金額」和「時間」。

「理財+1課」在網站中發表文章，是否能夠成功夾到娃娃，運氣佔了很大的成份，若一直夾不到娃娃，在預算的考量之下，人們都會設立一個「停損點」，然而，「保證夾取」的模式幫大家都設立了停損點。一般的娃娃機在洞口都會設置感應裝置，若投到保證夾取的金額，卻還沒夾到娃娃，便不需要再投錢，可以一直重複遊戲，直到夾到娃娃為止。

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▲「保證夾取」的價格為民眾設立停損點。（圖／記者陳韋帆攝）

如果保證夾取的價格是250元，投了100元之後都沒有成功，該繼續玩下去直到累積到250元？還是直接放棄，就當作浪費100元？偏偏一旦放棄，對下一位民眾而言，僅需花費150元就可享有「保證夾取」的優惠，你會甘願嗎？

這時候就必須考量兩個方向：

1. 金額

是否有為投資金額訂定上限，每回投資初期都告訴自己只是小玩，但無論接下來是因為漲而有貪心，或是跌而不甘心，都會有「加碼」的行為，投入的金錢越來越多，默默就變成了玩很大，甚至忽略「停利or停損」的重要，結果投資金額愈來愈多導致無法收拾。

2. 時間

投資規畫是否有訂定，預計多久能夠達成目標，在預訂的規畫時間內若無法達標，是否能夠「止血」，或檢討變更投資方式，畢竟「時間價值」為投資很重要的因素。

►本文獲得「理財+1課」授權提供。

