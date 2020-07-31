小資族也可買蘋果股票了！蘋果於8月底執行股票分拆　約3000元可購入1股

▲蘋果將執行史上五度股票分拆，每股AAPL 8月底可以新台幣3000元購入。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果公布，於30日召開的的董事會中決議，將推動在8月底把股票1股分拆為4股，分拆股票只會影響股票面額，實際上不會對公司產生太大影響。如此一來，蘋果股價會變得更便宜，也能夠吸引更多投資人買進。

這意味著投資人每持有1股AAPL，就會額外取得3股股票，對於市場中可動用資產較低的投資人來說，也更有能力去持有蘋果股票。2014年時，蘋果也曾把1股分拆為7股，當時蘋果每股逾600美元，在股票分拆後，每股股價降至約92美元。

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蘋果30日收盤價為每股384.76美元，若按照比例估算，股票分拆後可望降至每股約100美元（約新台幣2,930元）。然而蘋果將在8月底實現這個動作，因此買價仍取決到時候的股價。蘋果訂於8月24日收盤後進行股票分拆，調整後的股價將在8月31日展開交易。

Refinitiv 分析師估計，截至6月27日，蘋果當季每股獲利2.58元，高於預期的2.04元，營收596.9億元也較預期的522.5億元來得高，而 iPhone 營收264.2億元，也高於預期的223.7億元，唯服務部門營收131.6億元，略低於預期的131.8億元。

蘋果曾分別在2014年將股票1分為7、2005年2月將股票1分為2、2000年6月將1股分為2，和1987年6月將1股分為2。自從蘋果上市以來，這是它們第五度執行股票分拆。

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