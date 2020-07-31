白皙女「全身脫光」裸坐噴水池！2菜鳥警看呆...「害羞」將她拖出

▲女子非常「做自己」，不理會他人的眼光。（圖／翻攝自中國報）



實習記者劉雪兒／綜合報導

近年來全球接連出現極端氣候，世界各地都處於高溫狀態！一名網友日前分享一則將近2分鐘的影片，只見一名女子公然裸身泡在噴水池裡，表情陶醉不已，完全不理會旁人，讓2名前來勸阻的菜鳥男警察都看呆了，不知如何是好，最後勸阻不聽便強行將女子拖出。

根據《中國報》報導，事情發生在「中亞五國」之一的吉爾吉斯，一名女子一絲不掛的坐在首都比什凱克（Bishkek）的一處露天噴水池裡，噴水池水深並不深，只見女子表情非常陶醉地坐在水池的出水管上，完全陶醉在自己的世界裡。

從影片可以看到，有2名年輕警察害羞的上前勸阻，不過女子並不理會，完全沈浸在自己的世界裡，讓這2名警察不知如何是好。最後，由其中一名看起來較年長的員警，脫鞋進入噴水池，「強行」將女子拖離，而2人爭執的畫面也讓站在一旁的男警目瞪口呆。

這一幕被路人錄了下來PO在網路，網友紛紛表示，「沒穿衣服、沒干擾別人，沒問題，總好過那些穿很多衣服的，每天都在干擾別人」、「萬惡的馬賽克」、「其實警察只是為了看得更清楚，才強行拖出」、「遇到這種情況，應該要安排女警察跟她周璇，否則容易被告非禮」。