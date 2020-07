川普要求延期總統大選：不然美國將「非常難堪」！

▲美國總統川普在Twitter上呼籲延期2020總統大選。(圖/路透)

記者謝欣辰/綜合報導

美國總統川普30日(美東時間)在Twitter表示,2020總統大選應該要延期,因為疫情而增加的郵寄投票「可能導致舞弊和不準確結果」,大選應等到人們可以「正規、保險和安全」投票的時候舉行。儘管目前沒有任何證據能證明郵政投票不安全和可能導致舞弊,但這不是川普第一次高調聲討郵寄投票。

美國政府選舉管理部門鼓勵郵寄投票,是希望簡化程序,以便幫助更多選民能在疫情的恐慌中繼續履行公民義務。



在一連串推文中,川普表示,「全民郵政投票」的方式,將使11月份的大選成為有史以來「最不準確和舞弊泛濫」的一次,並將讓「美國感到非常難堪」。川普提到,民主黨大談外國勢力影響,但是他們知道郵政投票最容易被外國操縱,而在已經進行過郵政投票的地區,最終結果「被證實是災難性的」。不過,川普並沒有直接證據顯示郵政投票的各類舞弊行為。

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???