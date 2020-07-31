雲林男狂貼幼齒嫩妹照「交合」代價10萬　洗門風！臉書版越南情緣下場慘曝

▲雲林一名男子在臉書社團婚姻仲介，不但被罰10萬還「洗門風」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，有名林姓男子在臉書婚友社團內張貼許多年輕貌美的越南女子圖片，並註明女子年紀及婚姻狀況等資訊，供社團成員挑選適合對象認識進而促成良緣。但該名男子不知這個舉動，已違反我國移民法明定跨國（境）婚姻媒合不得刊登廣告之規定，因而遭到移民署裁處罰鍰新臺幣10萬元。

林姓男子經高雄市專勤隊通知到案調查後，坦承有張貼不法婚姻媒合廣告之行為，他說自己因為在越南工作10多年，說得一口流利越南語，平時因為工作關係需要開發客戶，認識了許多年輕貌美的越南單身女子，身邊不乏美女同事及客戶，因此熱心在群組內張貼美女照片，希望臺灣的單身男子能遇到適合的對象，促成良緣。不過他也表示並不知道這是違法行為，沒想到自己的「熱心」介紹，慘遭違法「開罰」。

▲雲林一名男子在臉書社團婚姻仲介，不但被罰10萬還「洗門風」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲雲林一名男子在臉書社團婚姻仲介，不但被罰10萬還「洗門風」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



林姓男子遭到調查後，還在臉書社團中呼籲其他成員們別和他一樣，因為PO美女照介紹未婚朋友供大家認識，涉及非法跨國（境）婚姻媒合之行為，經調查屬實，將被開罰！另外，他也後悔的表示，從今以後不敢再分享越南美女照片了！

高雄市專勤隊隊長趙志成提醒民眾，切勿輕易相信異國婚姻的網路廣告，同時呼籲提供婚媒服務者，切勿以身試法，一旦查獲刊登不法婚媒廣告，最高可處新臺幣50萬元罰鍰。趙志成也提醒注意「二要三多」口訣，想要幸福的跨國婚姻，維護自己的權益，「要記得」簽訂書面契約、「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚媒團體後再做選擇，且婚前要「多了解」雙方背景及風俗文化，婚後也要「多溝通」，如此才會幸福長久及有保障。專勤隊也將持續加強網路巡邏，取締非法跨國(境)婚姻媒合之廣告，兼顧保障人民權益及維護社會秩序。