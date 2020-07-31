美國輝瑞進行大規模疫苗測試　最快年底就能量產一億劑

▲美國輝瑞新冠疫苗進入第三期測試。（圖／路透）

實習記者張呈緯／綜合報導

美國藥物巨頭輝瑞（ Pfizer）與合作夥伴BioNTech，已經開始在美國進行冠狀病毒疫苗的試驗，如果疫苗有效，他們將在10月初進行美國食藥品管理局的監管審查，等到獲得緊急授權後，預計2020年底，可以產出1億劑疫苗，2021年則可增加到13億劑。

根據《彭博社》報導，本月初，輝瑞和BioNTech公司發布了初步數據，資料顯示疫苗在前期的臨床試驗中，成功觸發了抗體和T細胞的免疫反應，並於27日啟動了新冠疫苗的第三期試驗，預計在全球約120個地點進行，包括美國39個州以及阿根廷，巴西和德國，將有3萬名實驗者參與。

輝瑞研發的冠狀疫苗分兩種，兩者皆是以遺傳物質為主要研究，促使疫苗接種者針對冠狀病毒的特定部位產生抗體。首出的疫苗是針對特定的刺突蛋白，這種刺突蛋白是病毒用來感染人類細胞的結構。第二種疫苗正進入最後試驗階段，目標是整個刺突的結構，能較有效的發揮效果。

輝瑞公司表示，希望將疫苗分兩個階段推向市場，第一階段是所謂的大流行階段，公司預計疫情將持續到2020年或到2021年，在期間，他們將致力於為世界各地的政府提供安全、有效和負擔得起的疫苗。

執行長阿爾伯特•布爾拉（Albert Bourla）說，輝瑞公司預計在8月底之前實行所有參與者的最終試驗，「到9月底，我們將公開說明疫苗是否真的有效。」