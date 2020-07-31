15年來最高！73％美國人「對中反感」　3/4↑認北京要為全球疫情負責

記者吳美依／整理報導

美、中因為貿易戰、南海衝突、新冠肺炎、香港等議題，關係降到冰點。美國智庫與民調機構「皮尤研究中心」（Pew Research Center）最新民調指出，高達73％美國人對中國反感，創下15年以來最高紀錄，此外，超過3/4受訪者認為北京應為全球新冠肺炎疫情負責。

「皮尤研究中心」今年6月電訪超過1000名美國成年人發現，73％受訪者對中反感，打破15年紀錄，僅有22％受訪者對中仍存有好感。另外，3/4以上民眾認為，北京在疫情初期應對不力，才會釀成疫情肆虐全球。

民調發現，美國民眾對於美中關係大致感到悲觀，68％受訪者認為雙方經濟關係堪憂，此數字與去年5月貿易談判陷入僵局時相比甚至上升15％。此外，多達77％受訪者對於中國國家主席習近平的信心是「少量」或「沒有」。

隨著美中關係緊張，對中政策成為總統大選話題，川普與拜登都對此表現強硬立場。民調指出，共和黨、民主黨支持者對中國皆持負面看法，但共和黨的反感情緒更為普遍，高達83％。66%共和黨人認為，比起建立穩定經貿關係，對中強硬更為重要，與他們在傳統上被視為主張「重商主義」的形象大不相同。

《BBC中文網》報導，皮尤研究中心2005年起調查美國民眾的對中態度，此數據於2012年達到喜惡持平，之後就持續呈現「反感者多於好感者」的情況，美中緊張關係如今也反映在民眾情緒之上。此外，年紀越大的美國民眾，對於中國越沒好感。

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