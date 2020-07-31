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聯合國邀各國元首錄製影片播放　川普計畫9月現場致詞

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普計劃於聯合國大會上演講。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

聯合國今年成立滿75週年，9月規劃了為期一週的慶祝活動。美國駐聯合國大使30日表示，川普希望親自於9月到紐約聯合國大會上致詞。因為全球新冠肺炎（COVID-19）疫情未平，其他國家領導人將以預錄影片方式發言，不會親臨現場。

據路透社統計，全球新冠肺炎確診人數超過1,710萬，紐約在前幾個月成為病毒大流行的中心。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）5月時建議，各國元首現在可能不適合旅行，可以使用預錄影片代替出席。大會193個會員國在7月21日及22日，通過五項決議，其中一項就包含了視訊會面。祝賀影片將於大會中播出，並由該國原本就在紐約的代表介紹。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）告訴子午線國際中心（Meridian International），「我們希望川普總統實際於聯合國大會上發表演說，他將是唯一一個親自到場的領導人。」她補充道，「我們會專注於人權問題。」

德國駐聯合國大使休斯根（Christoph Heusgen）表示，德國總理梅克爾和外交大臣並無9月抵達紐約的計畫，他在新聞發佈會上聲明，「我們必須小心，不能因為外交大使團危及人民健康，因此我們同意用影片呈現演講的提議。」

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