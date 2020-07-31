慟！韓媒報導李登輝稱「台灣之父」辭世　提及「參拜日本靖國神社」

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國際。政治史軌跡與台灣相似的南韓，也在之後報導相關消息。其中《韓聯社》與《京鄉新聞》提到李登輝曾參拜靖國神社；而《韓民族新聞》則稱李登輝為台灣之父。

《韓聯社》在報導中表示，李登輝受到追求台灣獨立人士的敬重，被稱為「台灣之父」，在台灣由獨裁體制轉為民主政治的過程中扮演重要的角色。在擔任總統期間，結束國民黨數十年來的獨裁體制，推動總統直選與多黨制，帶領台灣走向民主化以及經濟繁榮，後期則提出「兩國論」，影響兩岸關係。

《韓聯社》評論，李登輝對日本友好的態度，在台灣被批評為「親日」，晚年更至日本參拜象徵軍國主義的靖國神社，在台灣大受責難。

▲前總統李登輝在韓國人的心中，留下「親日」印象。（圖／資料照）

《韓國日報》報導，李登輝帶領台灣走向民主制度，被稱為「民主先生」，為首位本省出身的總統。對日本態度友好，被貼上「親日」的標籤，甚至晚年還參拜靖國神社。

《韓民族新聞》也報導李登輝病逝的消息，在標題上雖稱李登輝為「台灣的父親」，與其他間韓媒不同；不過相較於其它間韓媒選擇用「別世（離世）」、「闔眼」等單字來報導李登輝病逝，《韓民族新聞》卻稱李登輝為「死亡」。

《韓民族新聞》評論，雖然李登輝隸屬於國民黨，就任總統期間卻強調台灣人的主體性，卸任後表示台灣的國號應從「中華民國」改為「台灣」，其主張使得台灣居民自認為是「台灣人」的比例從1992年的17.6%成長至2020年的67%。

《京鄉新聞》提到，李登輝曾經擔任日本陸軍少尉，2007年更是直接參拜靖國神社，其親日派的印象為人所熟知。

《朝鮮日報》則報導，李登輝為首任台灣人透過投票所選出民選總統，被稱做台灣的「民主先生」。

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