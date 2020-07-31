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BBC：李登輝「親日派」色彩鮮明引正反評價　推動民主化也與日有關

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▲▼前總統李登輝。（圖／路透）

▲前總統李登輝30日晚間辭世，享耆壽98歲。（圖／路透）

記者吳美依／整理報導

前總統李登輝昨（30）日晚間辭世，雖然他加入國民黨時期並未凸顯政治思想，但於2000年卸任以後，積極展現「親日派」色彩，因此招致正反兩面評價。《BBC中文網》指出，李登輝在台灣推動民主改革，也與日本武士道精神有所關聯。

李登輝2000年卸任之後，開始高調參與獨派運動，親日色彩也變得鮮明，此後20年間九度訪日，勤於使用日文寫作出書，也屢次挑戰敏感議題，遭國民黨開除黨籍，引發兩面評價。

李登輝2007年前往靖國神社參拜二戰陣亡的哥哥李登欽（日文名字：岩里武則），遭中國《新華社》批評「暴露了台獨分子的醜惡嘴臉」，2015年撰文指出「慰安婦賠償問題已經解決」，遭前總統馬英九的總統府發言人陳以信抨擊「不是無知，就是冷血」，也曾主張釣魚台以前是日本領土的一部分，質疑南京大屠殺死亡人數，上述種種舉動都引來批評，甚至被痛斥「賣國」、「日本狗」。

▲已故前總統李登輝。（資料照／記者林敬旻攝）

▲《BBC中文網》指出，李登輝在台推動民主化改革與日本武士道有關，但「親日色彩」也招致批評。（資料照／記者林敬旻攝）

李登輝的「親日色彩」源自於日本教育。他1943年畢業於台北高校（現在的台灣師範大學），曾赴日就讀京都大學，二戰之後返台進入台灣大學，也曾公開表示，自己在22歲之前是日本籍的「岩里政男」，學生時代喜愛閱讀馬克思、東洋哲學著作，深遠影響人生觀。

李登輝赴美國康乃爾大學就讀博士時，結識不少台灣獨派人士，原本想要致力鑽研農業，但1968年回台任教後，因國民黨「吹台青」政策契機進入政壇。他在戒嚴時代加入國民黨，一路從台北市長、台灣省主席往上爬，成為前總統蔣經國的副手，1988年繼任總統之後，著手推動民主化改革。

李登輝在日本知名度很高，與首相安倍晉三、東京都知事小池百合子都有私交。政治大學國發所教授李酉潭的分析指出，李登輝曾闡明自己應用武士道「捨身取義」與基督教「奉獻」的精神推動民主化改革，或許因此在日本政壇引發共鳴。

但報導也指出，雖然李登輝利用日本舞台宣揚政治理念，日方態度卻很微妙，給予發揮空間的同時，也小心顧及與中方的關係。

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