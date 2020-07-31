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網傳台新員工包牌中15億「集體離職」！　 網翻求職網：也太剛好

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▲▼威力彩終結47連槓，台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎。（圖／記者黃彥傑攝）

▲威力彩終結47連槓，台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎。（圖／記者黃彥傑攝）

記者施怡妏／綜合報導

威力彩史上最高頭獎31.24億元，兩注均分15.62億元。近日網傳北市大安區頭彩是台新銀行法金部門同仁包牌，傳出員工集體離職，台新銀行對此雖然表示「純屬虛構」。但有網友上網翻求職網，發現事情不單純，該銀行於28日開出5至6個職缺。

原PO在PTT上發文，根據可靠消息來源，「客戶朋友是台新高層，說真的是台新員工中，但沒有集體離職這麼誇張」。有網友因此上求職網查看，發現台新法金部門在求職網刊登的需求人數為5至6人，正巧在28日當天更新徵才資訊，與傳聞內容不謀而合。

請繼續往下閱讀...

《ETtoday》記者實際上求職網查證，發現該篇徵才資訊，需求人數僅1至2人，上班地點一樣是位於大安區，且同樣是28日更新，與網友的截圖有出入。然而，日前台新對於員工集體離職一事表示，「網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩爆發集體請辭云云，純屬網友虛構」。此外，台灣彩券公司也說，目前2注頭獎得主尚未前來兌獎。

底下網友紛紛留言表示，「九成九是原本說要一起走，公司怕搞大分批走，還有人要一個月才能閃人」、「10個人離職，分行經理當然是能拖就拖」、「剩下的應該是先請假吧，不然全公司焦點都在他身上」。也有網友對於徵才資訊的真實性質疑，「那圖是不同單位，騙騙外行人還可以就是了」。

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