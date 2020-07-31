《路透》：民主先生李登輝「無視中國大陸」　支持台灣自由多元

▲前總統李登輝。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

前總統李登輝30日晚間病逝，享耆壽98歲。《路透社》報導指出，李登輝被台灣人民譽為「民主先生」，在世期間「埋葬獨裁統治，支持自由的多元主義」，並在這個被中國大陸視為「任性省份」的島嶼上，努力抵抗併吞。

《路透社》30日以「台灣『民主先生』李登輝支持台灣，無視中國大陸」為題，詳述李登輝對台灣民主社會的貢獻，並提到他在2012年曾說，「希望台灣能成為一個自由、民主、人權和尊嚴的國家，一個不用被他人統治、一個人人都都可以大聲說『我是台灣人』的國家。」

《路透社》形容，李登輝在世期間「埋葬獨裁統治，支持自由的多元主義」，並在這個被中國大陸視為「任性省份」的島嶼上，努力抵抗併吞。報導指出，李登輝對中國大陸最大的反抗行為，就是在中國大陸長達8個月的軍演、導彈試射後，仍以壓倒性票數成為台灣首任民選總統。

Taiwan's 'Mr Democracy' Lee Teng-hui championed island, defied China https://t.co/RkZZWgXb6m — Reuters China (@ReutersChina) July 30, 2020

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