川普還想翻盤「拋4字」撼政壇！喊延後大選無實權　CNN點出一關鍵

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普30日明確喊出延後11月美國總統大選日程的想法，讓外界質疑，目前民調落後兩位數的他，是要藉此在選情告急的此刻扳回一城。但依據美國憲法，只有國會有權決定大選日期，川普無權延後選舉。BBC記者表示，「川普在推文中以提議的形式寫下（延遲大選），僅僅這個提議，就震撼美國政壇。」

綜合CNN、BBC報導，美國當地30日上午，也就是距離大選登場倒數96天的這一日，川普在聯邦政府回報有紀錄以來最嚴重的經濟萎縮後，透過推特喊出延後大選的想法，「由於全民郵寄投票（不是不在籍投票，這是好的），2020年的選舉將是歷史上最不準確且詐欺的大選，這將使得美國非常難堪，延後大選，直到人們都能夠正規、保險、安全的時候進行投票？」

但消息一出，兩黨議員立即表態選舉不太可能延後；甚至川普部分盟友也坦言，川普此舉反映出一名失敗準候選人的絕望掙扎。

▲ 美國總統川普喊出延後總統大選的想法。（圖／翻攝自推特／Donald J. Trump）

依據美國1845年訂定的法律，美國大選為每4年在11月第一個周一之後的周二舉行，而今年就在11月3日，且改變大選日期必須經由美國國會批准，也就是現在民主黨人控制的眾院及共和黨人佔有優勢的參議院。

儘管川普在當日下午的記者會上改口「不想延後總統大選」，強調此舉主要是擔憂郵寄投票可能造成的選舉舞弊，但能證明此一觀點的證據甚少。

不過，BBC駐美記者馮兆音指出，「川普在推文中以提議的形式寫下（延遲大選），僅僅這個提議，就震撼美國政壇。」分析指出，川普此舉可能是要為不承認敗選結果鋪路，意在損毀大選結果的可信度，或是轉移社會大眾對當日公布的第二季經濟數據的注意力，因為結果不如人意。

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