五眼聯盟「擴大抗中」擬邀請日本加入　掌握關鍵礦物…深化經濟合作

▲美國加州莫利礦業開採稀土金屬。（圖／CFP）

記者丁維瑀／綜合報導

時值中美關係緊張，有英國消息人士透露，五眼聯盟可能擴大，希望邀請日本加入，藉此減少對中國的依賴來與北京競爭。日本防衛大臣河野太郎上周表示，日方期待五眼聯盟的邀請。

《衛報》報導，新冠肺炎（COVID-19）疫情發生後，可見西方對中國的依賴，五眼聯盟有意減少對中方的需求，正討論大幅增加澳洲、加拿大與美國生產稀有金屬。英國右派議員透露，五眼聯盟（Five Eyes）可能擴大至囊括日本，開拓戰略經濟關係，掌握關鍵的礦物與醫療物資。

根據美國地質調查局數據，過去10年，中國占全球稀土金屬產量與供應的平均90%以上。這些重要的礦物，是手機、筆電與電視等一系列產品的關鍵零件，也可見於國防應用如噴射發動機、衛星、雷射以及導彈等。

五眼聯盟成立於1941年，現在的成員為澳洲、美國、英國、加拿大與紐西蘭。如今多名英國保守黨議員希望讓該組織與中國競爭，建立一個團結的政治與經濟聯盟。

《英國廣播公司》（BBC）報導，五眼聯盟商討加強合作時，也有意讓組織擴大，邀請日本成為第6個成員。河野太郎上周在一場中國研究機構會議提出這項建議，日方期待五眼聯盟的邀請，也歡迎英國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

英國議會中國研究小組、外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）歡迎日本加入。他表示，日方在許多領域都是重要的戰略伙伴，彼此應更加緊密合作。