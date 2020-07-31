李登輝從中共黨員變民主之父　南華早報：致力提升台灣身分認同、國家地位

▲前總統李登輝辭世。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

前總統李登輝30日晚間病逝，享耆壽98歲。《南華早報》報導，李登輝是首位出生本地的台灣總統，在漫長職涯中跨越政治的派別，又被譽為「台灣民主之父」，他致力提升台灣的身分認同與國家地位，這方面遭致北京批評。

報導指，李登輝於1988年到2000年任職總統，期間曾擔任中國國民黨主席；他最初是中國共產黨的成員，後來則成為台灣團結聯盟的精神領袖。他擔任總統的最後5年，致力提升台灣的身分認同與在國際的地位。

二戰後期，李登輝曾服役於大日本帝國陸軍，他多次捍衛日方的利益，引來北京與其他亞洲國家的批評。不過專家認為，雖然李登輝具有爭議，卻沒人可以否認他促進台灣民主改革的成就，他也獲得民主之父的稱號。

中國文化大學政治學家Wang Kung-yi表示，作為高級的戰略家，李登輝向西方證明，在台灣仍能以漸進手法實踐民主，取代革命的方式。他說，李登輝引領台灣期間帶來選舉，促進人權、言論自由與新聞自由。

▲前總統李登輝被支持者認為是民主推手。（圖／路透）



李登輝於1990年鞏固權力後，開始推動民主改革，改組政府與國民黨，帶來更多台灣本地的專家，藉此平衡來自中國的影響。

時代力量黨主席徐永明表示，這是李登輝促進本土化或台灣認同的部分努力，但這些結果也引來中國批評。回到1999年，李登輝將兩岸關係定義為「特殊國與國關係」，此舉進一步激怒北京。

Wang Kung-yi說，要評估李登輝並不容易，公眾輿論很不同，支持者認為他推動改革與本土化運動，批評者則指責他背叛國民黨，加劇台灣的政治分歧，阻礙政治與經濟發展。

Wang Kung-yi認為，在台灣所有民選總統中，李登輝比陳水扁、馬英九與現任總統蔡英文都更有遠見，他早在1993年就推動南向政策，預見中國逐漸的崛起，也認知到台灣經濟需要減少對北京的依賴。

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