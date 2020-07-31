對韓國人失望！紐西蘭外交部怒斥南韓政府「包庇摸臀慣犯」：守法很難嗎？

▲南韓駐紐西蘭外交官涉嫌3次性騷當地白人男職員。（圖／翻攝自Newshub）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓駐紐西蘭外交官2017年底涉嫌性騷擾當地白人男性職員至少3次，不料南韓外交部、韓駐紐使館卻從輕發落，僅將其減薪1個月處分後更調派至亞洲其他主要國家擔任總領事，令紐西蘭政界、媒體憤怒難平。

根據韓媒《東亞日報》，紐西蘭外交貿易部30日透過聲明表示，對南韓政府的態度相當失望，認為南韓以「外交豁免權」為由，拒絕接受當地警方的調查，盼所有外交官能遵守住在國的法律，對自己的行為承擔法律責任。

據悉，該外交官2017年11月時，在該白人男性職員到辦公室修理電腦時，趁機觸摸、擠對方的臀部；不久後，在大使館所在大樓的電梯內撫摸對方鼠蹊部、緊抓其腰帶，事後男職員向警方報案，不過大使館為積極處理；12月時，食髓知味，又性騷擾對方一次。

▲該外交官趁白人男性職員修電腦時，伸手摸其臀部。（圖／翻攝自Newshub）

根據《朝鮮日報》，該外交官並未接受紐西蘭警方調查，2018年旋即返回南韓，僅被外交部減薪1個月，之後調去其他亞洲主要國家擔任總領事；2019年，紐西蘭警方向南韓大使館提出配合調查之請求，遭到拒絕；2020年2月，紐西蘭威靈頓發佈該外交官的羈押令，卻遭到南韓外交部以「外交豁免權」為由拒絕協助羈押令之執行。

其實，紐西蘭當地各家媒體早在今年4月起便開始一連串報導，讓南韓外交部極力隱瞞3年的醜事被迫對外曝光。7月25日，紐西蘭當地媒體《Newshub》強烈批判，紐西蘭身為韓戰參戰國，與南韓間的友邦情誼深厚，然而南韓政府卻不配合當地警方調查性犯罪。

南韓外交部直到紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）28日晚間主動致電南韓總統文在寅，提及該起性騷擾案前，皆選擇不回應國內外媒體的指責，某外媒評論道，「這到底是南韓外交部特有的文化問題？還是那幾個壞蛋的問題而已？」

▲文在寅與紐西蘭總理通話，承諾將釐清事實真相、儘速處理。（圖／達志影像／美聯社）

該外交官曾向南韓外交部解釋，只是稍微敲打對方身體的某部位，「這只是同性（男性）間的接觸而已，並不具備性（sex）方面的意圖」；南韓外交部接受該解釋，選擇從輕發落。

南韓政府長期以來漠視同性伴侶的權利，處於高度壓抑的社會更將同性間的愛情視為禁忌、避而不談，連帶無法體認到同性間性犯罪的嚴重性。《朝鮮日報》指出，紐西蘭早在2007年便推行制度，承認同性伴侶的法律權利，2013年推動同性婚姻合法化，國內法律在「性犯罪」的定義上更不分異性或同性。

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