　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白俄羅斯逮33俄國傭兵　克里姆林宮否認涉入「顛覆盟友計畫」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）力保連任大位。（圖／路透）

文／中央社明斯克30日綜合外電報導

白俄羅斯29日逮捕33名俄羅斯傭兵，白俄羅斯今天說，已經就俄羅斯傭兵在總統大選前策畫恐怖活動展開刑事調查，並繼續追查數十名在逃傭兵。但克里姆林宮否認策畫此行動。

白俄羅斯國家安全委員會首長拉夫科夫（Andrei Ravkov）說，已經展開刑事調查，這些人會面臨策畫「恐怖活動」指控。

拉夫科夫說：「33人遭逮捕，（白俄羅斯）境內大約有200人左右。」

他表示，「搜索正在進行中」，以找出其他同夥，並抱怨稱這就像大海撈針一樣。

白俄羅斯國家安全委員會說，遭拘押人員是瓦格那集團（Wagner Group）成員，瓦格那集團是影子民間軍事公司，據報由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持者所控制，致力促進莫斯科在烏克蘭、敘利亞和利比亞境內利益。

逮捕行動發生在白俄羅斯8月9日總統大選前，強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）尋求第6度當選總統。

魯卡申柯已經拘押可能的反對派候選人及其支持者。他還指控部分批評他的人，是莫斯科當局控制的傀儡。

國營白俄羅斯通訊社（BelTA）說，當局接獲200名戰士抵達白俄羅斯的情資，「這些人要在選舉期間顛覆情勢」。

克里姆林宮今天否認任何顛覆「盟友」計畫，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「俄羅斯機構派遣人員去白俄羅斯顛覆情勢」的宣稱，是含沙射影。

培斯科夫堅稱，俄羅斯和白俄羅斯是「盟友和非常親密夥伴」。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
「我李登輝耶」　阿輝伯從不寫日記：如果那天來臨，我也不會哭
「副總統每天問總統死沒」陳水扁：李登輝曾勸不可讓副總統看公文
玄彬、宋慧喬爆復合同居中！網曝2人深夜約會　並肩遛狗照瘋傳
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普想推「延後大選」踢到鐵板！　兩黨齊聲批評：11月3日如期舉行

白俄羅斯逮33俄國傭兵　克里姆林宮否認涉入「顛覆盟友計畫」

「葬禮外交」能影響國際局勢！　李登輝辭世後美方特使層級受關注

《時代》過去稱李登輝「民主先生」：帶給台灣直選的總統逝世

「年輕人鬆懈導致部分國家病例激增」　WHO：你會感染，還會傳給其他人

快訊／美國務院發聲明哀悼「台灣前總統李登輝」　國務卿發文：持續強化美台關係

影／東京大學教授肯定李登輝4定位：是捍衛台灣的第一戰將

日本千人「李友會」擬辦追思　發揚李登輝精神：他豐富了台日關係

全球確診破1700萬人！　巴西第一夫人染疫「內閣5人中鏢」

悼李登輝為「人民公僕」　前美國防官員薛瑞福：李總統是真正民主鬥士！

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

違規逆向遭攔！三寶不滿警開單 狂捶本子＋丟筆辯：我又沒怎樣

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

川普想推「延後大選」踢到鐵板！　兩黨齊聲批評：11月3日如期舉行

白俄羅斯逮33俄國傭兵　克里姆林宮否認涉入「顛覆盟友計畫」

「葬禮外交」能影響國際局勢！　李登輝辭世後美方特使層級受關注

《時代》過去稱李登輝「民主先生」：帶給台灣直選的總統逝世

「年輕人鬆懈導致部分國家病例激增」　WHO：你會感染，還會傳給其他人

快訊／美國務院發聲明哀悼「台灣前總統李登輝」　國務卿發文：持續強化美台關係

影／東京大學教授肯定李登輝4定位：是捍衛台灣的第一戰將

日本千人「李友會」擬辦追思　發揚李登輝精神：他豐富了台日關係

全球確診破1700萬人！　巴西第一夫人染疫「內閣5人中鏢」

悼李登輝為「人民公僕」　前美國防官員薛瑞福：李總統是真正民主鬥士！

川普想推「延後大選」踢到鐵板！　兩黨齊聲批評：11月3日如期舉行

「這樣會比較有桃花？」陳玉珍再穿低胸洋裝　大氣回酸民：對自己有信心

大聯盟宣布雙重賽每場打7局　8局實施突破僵局制

LOL直播打嘴炮！韓國玩家突飆罵「Free HK」　陸選手怒爆關遊戲

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

李登輝：大家都說被我騙了　傀儡逆推民主化揭「台灣黃金關鍵期」

0050破百還能買嗎？分析師用四張圖告訴你繼續加碼理由！

復賽球員國歌演奏跪地　NBA主席：尊重此行為

林采緹「火辣上空」渾圓形狀全露出！　離婚後罕見大尺度…網暴動：超犯規

白俄羅斯逮33俄國傭兵　克里姆林宮否認涉入「顛覆盟友計畫」

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

國際熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

裸體相親秀大G佬秀甩「棍」絕技

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

埃及學生妹全身緊包　「塗大紅口紅跳辣舞」慘遭判2年

美國務卿：軍售助台灣保衛民主

美第2季GDP狂崩33％！道瓊下挫225點

川普想延後大選　稱郵寄投票騙局

外媒報導李登輝去世　日政壇追思

未能受李登輝教導　日駐台代表：一生遺憾

李登輝辭世　小池百合子悼念

結婚28年妻變冷漠　他崩潰「聞內褲翻手機抓姦」13刀殺愛人

女童摔30m瀑布　驚曝：在水底看到魚

更多熱門

相關新聞

解放軍將派員赴俄　參加國際軍事比賽-2020

解放軍將派員赴俄　參加國際軍事比賽-2020

大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校7月30日在例行記者會上宣佈，經中央軍委批准，解放軍將派員赴俄羅斯參加於8月23日至9月5日舉行的「國際軍事比賽-2020」。

13歲男被魚竿刺穿 　距離靜脈1公分

13歲男被魚竿刺穿 　距離靜脈1公分

他不滿「萌妻與別的男人講話」剁頭削四肢軀幹丟窗外

他不滿「萌妻與別的男人講話」剁頭削四肢軀幹丟窗外

芬蘭控俄Su-27戰鬥機侵犯領空

芬蘭控俄Su-27戰鬥機侵犯領空

士兵當白老鼠！俄官方宣布「8月首批新冠疫苗問世」

士兵當白老鼠！俄官方宣布「8月首批新冠疫苗問世」

關鍵字：

白俄羅斯俄羅斯克里姆林宮傭兵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

李登輝擬國葬　官員透露：國葬法從未使用過

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面