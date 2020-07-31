屋內藏千包毒咖啡！警破門搜所　藥頭臉綠扯辯：那是我的「痛風藥」

▲竹崎警分局查獲近千毒咖啡包，毒藥頭竟誆稱是自己的「痛風藥」（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局偵查隊、嘉義憲兵隊等單位，日前共同持雲林地方法院核准搜索票及檢察官核發拘票前往雲林縣土庫、虎尾等地執行搜索，查獲綽號「吉仔」、「大摳ㄟ」張姓、陳姓2名藥頭及張姓等4名藥腳到案，並查扣毒品咖啡包800餘包、K盤、計算機、手機及現金等物品，目前正積極循線擴大追查毒品來源及販毒對象。

▲警方起出毒品及相關不法所得（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣竹崎警分局、嘉義憲兵隊今年5月間據報綽號「吉仔」、「大摳ㄟ」2名毒販長期在雲林縣土庫、虎尾等地區販售愷他命及毒品咖啡包，專案小組歷經多日埋伏、跟監鎖定這2名嫌犯藏匿處所，經持搜索票進入屋內查緝，當場在房間、車內查扣毒品咖啡包、K盤等違禁物品。

▲警方查獲千包無印記圖案毒品包（圖／記者翁伊森翻攝）

警方搜索時因現場咖啡包外觀沒有專屬圖案與印記，綽號「大摳ㄟ」陳姓犯嫌竟向承辦員警誆稱是自己的「痛風藥」還大聲喊冤，直到警方以快篩試劑測試後含有第二級毒品MDMA(俗稱搖頭丸)成分，2名犯嫌才坦承是毒品咖啡包。嘉義縣警方將持續追緝上游毒販及下游藥腳到案，全案訊後依違反毒品危害防制條例案移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。

竹崎警分局分局長葉文啟表示，近來社會生活型態的改變，毒品種類推陳出新，新興或混合式毒品威脅日益嚴重並衍生犯罪問題，警政署目前正積極規劃及執行安居緝毒專案，持續掃蕩毒品犯罪，呼籲民眾踴躍參與社區掃毒，讓查緝力量大於毒品犯罪力道，使毒品犯罪越來越少，共同維護社會治安。

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