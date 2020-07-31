　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄準公幼爆虐童！無照老師膠帶封嘴　2歲童吐：說出去媽媽會被撞死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

高雄市某幼兒園近日爆出無照老師不當管教，學生因此情緒失控咬爛學習單。（讀者提供）

▲高雄市某幼兒園近日爆出無照老師不當管教，學生因此情緒失控咬爛學習單。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄市一間準公共化幼兒園近日爆出無照老師管教不當事件，事後教育局依法對該師及園方各處以6,000元及12,000元罰鍰並限期改善，但仍有家長質疑，認為市府對保障幼兒受教權的作為太過消極，擔心未來會有更多學童受害。

A小姐向本刊投訴，去年9月，2歲多的兒子就讀該校的幼幼班，原本表現正常的兒子至今年3月開始漸漸有暴力傾向，4月初她就收到老師通知，兒子在校故意用門夾別人的手害同學受傷，A小姐趕緊到校關心兒子及同學傷勢，老師則表示同學傷勢無大礙，並一臉氣憤地說「我已對孩子表示生氣也訓了話，提醒他如果再犯會帶到警察局去！」

自此之後，A小姐兒子脾氣變得更加暴怒、情緒失控，還會說出「再吵，就拿膠帶封你的嘴巴。」等驚人之語，就連聽到生日快樂歌，都會出現頻頻作嘔的異常反應。A小姐泣訴，時常看著兒子多次在睡夢中驚醒哭鬧，也不肯上學，甚至表示「自己在學校被處罰的事不能跟媽媽講，不然媽媽出去會被車子撞死」「媽媽你不要過來，不要保護我。」讓她開始擔心兒子在校狀況。

關於兒子種種脫序的行徑，A小姐向園方提出質疑，園方竟向她表示，經過查訪發現是A小姐隔壁鄰居造成，A小姐說：「園長媽媽告訴我，因為鄰居時常吵架，口出惡言，所以小朋友才會脫口說出『拿膠帶封你的嘴巴』『出去會被車子撞死』等語。」讓A小姐與先生聽了超傻眼。

為了解真相，A小姐在5月初向園方要求調閱監視器畫面，才發現兒子疑似長期遭到老師冷暴力相待，看到老師不僅向孩子丟擲書本、點心，還時常獨留14個學生在教室內，且未安排其他老師看顧，更發現老師未照作息表授課，上午10多點就讓班上的孩子用餐接著午睡，甚至還有小班的學生也跑進幼幼班教室午睡，讓A小姐驚覺不對勁，嚇得她趕緊幫孩子辦轉學，並將老師的惡行通報教育局及社會局。

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【無照師疑虐童2】2歲兒暴走毆母咬爛紙　驚爆老師躲監視器的天大祕密
【無照師疑虐童3】遭控不當管教師喊冤　幼兒園：已調離現職
【惡質幼兒園1】溢收費用遭檢舉　幼兒園威脅家長會讓小孩沒書念

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
李登輝不設靈堂　台北賓館辦追思會供各界哀悼致意
開始大變天！颱風關鍵時間點「豪雨彈」猛撞2天　一張圖看降雨熱
美國務卿：致力履行對台承諾　軍售助台灣保衛民主
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄準公幼爆虐童！無照老師膠帶封嘴　2歲童吐：說出去媽媽會被撞死

睡醒下體毛消失2次！新竹男崩潰提告　女友嘻嘻：你要我剃的啊！

「輸GTR就燒車」桃園傳男燒賓士…5分鐘變廢鐵！車主被灌爆還原真相

仇殺影像曝！高雄女漫步人行道　情敵快步上前「持刀襲擊」渾身血紅坐地待援

涉掏空遠航35.9億…張綱維押4月想輕生：媽媽是活下去的勇氣　遭裁定延押

男子疑似貪快逆向...攔查不停催油門　撞上機車停：警掏槍喝令「下車」

「台中米娜」本尊曝光快閃！一見鏡頭險跌倒　狂奔衝上計程車

1僧2女客雅溪放生…4袋「細長黑滑活體倒河裡」　網罵翻：生態浩劫

「台中米娜」露點照瘋傳！警6小時找畫面...掌鏡人到案很後悔

手術台多10cc麻醉女移工性侵案醫師　涉詐領健保判處拘役30天

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

違規逆向遭攔！三寶不滿警開單 狂捶本子＋丟筆辯：我又沒怎樣

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

高雄準公幼爆虐童！無照老師膠帶封嘴　2歲童吐：說出去媽媽會被撞死

睡醒下體毛消失2次！新竹男崩潰提告　女友嘻嘻：你要我剃的啊！

「輸GTR就燒車」桃園傳男燒賓士…5分鐘變廢鐵！車主被灌爆還原真相

仇殺影像曝！高雄女漫步人行道　情敵快步上前「持刀襲擊」渾身血紅坐地待援

涉掏空遠航35.9億…張綱維押4月想輕生：媽媽是活下去的勇氣　遭裁定延押

男子疑似貪快逆向...攔查不停催油門　撞上機車停：警掏槍喝令「下車」

「台中米娜」本尊曝光快閃！一見鏡頭險跌倒　狂奔衝上計程車

1僧2女客雅溪放生…4袋「細長黑滑活體倒河裡」　網罵翻：生態浩劫

「台中米娜」露點照瘋傳！警6小時找畫面...掌鏡人到案很後悔

手術台多10cc麻醉女移工性侵案醫師　涉詐領健保判處拘役30天

混血王子八村壘再進化？　巫師教頭：須提升三分球能力

邱毅：我是李登輝的學生　鄙視他為了權力引進黑金

提前退休能領勞保老年年金？一次領還是月領好？　勞保局算給你看

李登輝臨終沒人敢拔管！曾文惠「關鍵一句話」決定放手　忍悲痛喊停藥

「年輕人鬆懈導致部分國家病例激增」　WHO：你會感染，還會傳給其他人

景甜認了整容「我把自己整殘了」！雙眼皮近化黑歷史　腫到變凸眼悲傷蛙

藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到

高雄準公幼爆虐童！無照老師膠帶封嘴　2歲童吐：說出去媽媽會被撞死

一曬太陽皮膚就癢　這些因素是關鍵

信用卡重新洗牌！台新、富邦、玉山　三大神卡下半年優惠「一下二上」

《RM》劉在錫.李光洙「為了輸」骯髒對決　決賽遇到金鍾國「拚命讓對方贏！」

社會熱門新聞

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

睡醒下體毛被女友剃光！新竹男崩潰提告

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

台中米娜本尊曝光　狂奔衝上計程車

1僧2女客雅溪放生　細長黑滑活體倒河裡

即／羈押311天　連千毅「450萬交保」成功

砍人影像曝！女子渾身血坐地待援

快訊／悍女當街狠坎情敵　她滿身血送醫急救

酒駕衝紅燈！公路坦克撞殺奪2命畫面曝

女深夜進出分隊長室　他澄清：跟她買茶啦

卯澳灣發現13枚未爆彈！今上午就地引爆

罰小四女童跪著出教室　班主任出面道歉

婦人誤信帳戶被監管　尾隨車手下場慘

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

韓粉：放鞭炮慶祝「日本奴」魂歸故土

李登輝病逝！生前曾文惠相伴　深夜返翠山莊...低頭進門

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面