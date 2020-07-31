高雄準公幼爆虐童！無照老師膠帶封嘴　2歲童吐：說出去媽媽會被撞死

▲高雄市某幼兒園近日爆出無照老師不當管教，學生因此情緒失控咬爛學習單。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄市一間準公共化幼兒園近日爆出無照老師管教不當事件，事後教育局依法對該師及園方各處以6,000元及12,000元罰鍰並限期改善，但仍有家長質疑，認為市府對保障幼兒受教權的作為太過消極，擔心未來會有更多學童受害。

A小姐向本刊投訴，去年9月，2歲多的兒子就讀該校的幼幼班，原本表現正常的兒子至今年3月開始漸漸有暴力傾向，4月初她就收到老師通知，兒子在校故意用門夾別人的手害同學受傷，A小姐趕緊到校關心兒子及同學傷勢，老師則表示同學傷勢無大礙，並一臉氣憤地說「我已對孩子表示生氣也訓了話，提醒他如果再犯會帶到警察局去！」

自此之後，A小姐兒子脾氣變得更加暴怒、情緒失控，還會說出「再吵，就拿膠帶封你的嘴巴。」等驚人之語，就連聽到生日快樂歌，都會出現頻頻作嘔的異常反應。A小姐泣訴，時常看著兒子多次在睡夢中驚醒哭鬧，也不肯上學，甚至表示「自己在學校被處罰的事不能跟媽媽講，不然媽媽出去會被車子撞死」「媽媽你不要過來，不要保護我。」讓她開始擔心兒子在校狀況。

關於兒子種種脫序的行徑，A小姐向園方提出質疑，園方竟向她表示，經過查訪發現是A小姐隔壁鄰居造成，A小姐說：「園長媽媽告訴我，因為鄰居時常吵架，口出惡言，所以小朋友才會脫口說出『拿膠帶封你的嘴巴』『出去會被車子撞死』等語。」讓A小姐與先生聽了超傻眼。

為了解真相，A小姐在5月初向園方要求調閱監視器畫面，才發現兒子疑似長期遭到老師冷暴力相待，看到老師不僅向孩子丟擲書本、點心，還時常獨留14個學生在教室內，且未安排其他老師看顧，更發現老師未照作息表授課，上午10多點就讓班上的孩子用餐接著午睡，甚至還有小班的學生也跑進幼幼班教室午睡，讓A小姐驚覺不對勁，嚇得她趕緊幫孩子辦轉學，並將老師的惡行通報教育局及社會局。

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