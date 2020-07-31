東京大學教授肯定李登輝4定位：是捍衛台灣的第一戰將

文／中央社記者楊明珠東京30日專電

前總統李登輝今晚辭世，享耆壽98歲。日本東京大學教授松田康博對中央社表示，李登輝有4個定位，李登輝是一位劃時代的偉大政治家，有4個定位，他是民主先生、台灣的國父、台灣第一外交官以及捍衛台灣的第一戰將。

松田接受中央社記者訪問表示，李登輝是個劃時代偉大的政治家，他的第一個定位就是民主先生。李登輝推動台灣的民主化，其實他也可以保留國民黨一黨獨裁體制及類似國民大會那種透過間接選舉選出總統的制度，但是他追求的是普世的民主，而非亞洲威權主義式的民主，李登輝這點值得被肯定。

松田說，台灣的民主後來經過7次總統大選，愈來愈成熟，李登輝有極大的成就。

▲李登輝辭世掀起兩岸及日本各界熱議。（資料照／記者林敬旻攝，下同）

在松田心目中，李登輝的第2個定位是「台灣的國父」。他認為，李登輝不僅在推動台灣民主化方面，也在推動本土化上做出巨大貢獻。1945年以來，台灣的主體性很長一段時間受到壓抑，直到李登輝就任總統以後，這些壓抑得到解放，很多人長期被壓抑的想法都被釋放出來。

「李登輝認為應該是人民作主才對。」松田分析，，人民作主，被壓抑的多數人的想法獲得肯定、尊重，這是台灣本土化最重要的地方，所以台灣雖經歷過兩次政黨輪替，但基本上台灣的主體性非常確定。

松田認為李登輝的第3個定位是「台灣第一外交官」。李登輝是在日治時代受過高等教育的人，深諳對日關係；而且李登輝在美國拿到學位，所以在美國和日本，也就是在對台灣最重要的兩個國家都生活過、學習過、工作過，這是李登輝最大的財產。

從歷史洪流看，松田說，李登輝的一生正如同他出生的1920年代台灣人的縮影。那個年代有些人受過日本教育、經歷過二二八事件、白色恐怖，努力讀書，前往日本和美國的大學深造、回台從政。

他指出，李登輝的人脈、世界觀非常寬廣，在就任總統之後，拓展對日本、美國的關係，這些都做得非常好，稱李登輝是「台灣第一外交官」，實至名歸。

▲醫療團隊稱李登輝生命力很強，2月中昏迷仍努力睜眼看曾孫的照片。

此外，松田也從兩岸關係的變化指出，李登輝的第4個定位是「捍衛台灣的第一戰將」。

松田說，其實李登輝擔任總統初期是兩岸關係的推手，1990年代初期，李登輝希望台灣與中國大陸的關係能穩定下來，所以他把過去所謂的「三不政策」（不接觸、不談判、不妥協）拋諸腦後，謀求談判、接觸，甚至有必要也可以妥協。

李登輝期盼推動兩岸關係的穩定化，但後來中國內部有很多問題，後來中國對台灣試射飛彈，1995年、1996年發生飛彈危機（台海危機）。

松田認為，兩岸關係當然雙方都有責任，但他認為最主要的責任在於中國。雙方有分歧，可以找對方談，用武力威脅對方是不應該的。李登輝想推動兩岸關係穩定化、制度化，但是如果遇到不順利、眼見台灣受到威脅時，李登輝還是會站出來捍衛台灣。

▲李登輝辭世，移靈車隊護送30日深夜抵達懷遠堂。（圖／記者黃克翔攝）

松田的研究領域是亞洲政治外交史、東亞國際政治研究、兩岸關係、日本外交與安全保障政策，長期觀察台灣政治。

他認為，李登輝過去提出的政策也形塑了目前台灣政府的主要政策，包括南向政策、戒急用忍等，戒急用忍政策是目前中美脫鉤後需要再複習的政策，因為台灣不能太依賴單一的經濟體（中國）。

松田說，李登輝在捍衛台灣的主體性時思考過、也執行過到底何種政策對台灣比較適當。譬如在「六四事件」之後，應該如何來對待中國、香港，像是「港澳關係條例」也是在李登輝總統任內制訂的。

就此觀之，松田認為李登輝在總統任內有很多政策、法律等都非常具有前瞻性，2000年以後台灣的很多政策都是延續李登輝所制訂的政策。

松田感佩李登輝是個奉公滅私、努力、懂得忍耐、力爭上游、教養學術都俱備，又有行動力的了不起人物。

對於李登輝辭世，松田表達哀悼之意，也希望台灣的朋友們節哀順變。（編輯：周永捷）

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